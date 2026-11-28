Slovenija
Pol stoletja staro odličje predali muzeju
Iz Prlekije pa prihaja zgodba o prijateljstvu, hrabrosti in povezovanju. Pred pol stoletja so gasilci iz Gorišnice - takrat kot 10-letni dečki - na eni prvih gasilskih olimpijad nekdanje skupne države Jugoslavije v Makarski osvojili srebrno kolajno. In po uspehu doma doživeli časten sprejem. Odličje so skrbno hranili, zdaj pa se ga odločili podariti Gasilskemu muzeju. Pridružili smo se jim na slovesni predaji.
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