Iz Prlekije pa prihaja zgodba o prijateljstvu, hrabrosti in povezovanju. Pred pol stoletja so gasilci iz Gorišnice - takrat kot 10-letni dečki - na eni prvih gasilskih olimpijad nekdanje skupne države Jugoslavije v Makarski osvojili srebrno kolajno. In po uspehu doma doživeli časten sprejem. Odličje so skrbno hranili, zdaj pa se ga odločili podariti Gasilskemu muzeju. Pridružili smo se jim na slovesni predaji.