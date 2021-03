Za varnost na cestah bodo sedaj skrbele tudi silhuete policistov z radarji

Silhuete so se v preteklosti ob drugih ukrepih, ki jih izvajajo policisti na terenu, izkazale za dober ukrep, je ocenil Kapun. S postavitvijo silhuet želijo po njegovih navedbah pri voznikih vzbuditi zavedanje, da je na določenem odseku prometna varnost slabša in da lahko naletijo na več šibkejših udeležencev v prometu. "Gre za bolj prijazen pristop, ki voznike spodbuja k spoštovanju cestnoprometnih predpisov še preden naletijo na policijsko patruljo. Upam, da nam bo s skupnimi močmi uspelo preprečiti marsikatero smrtno žrtev," je dodal.

Policisti jih uporabljajo predvsem na odsekih, kjer je prometna varnost slabša. Vsaka policijska uprava bo prejela dve silhueti, o njuni postavitvi pa policijske uprave odločajo same. Imajo pa v mislih že kar nekaj odsekov. "Cesta, ki poteka ob Soči, ceste na koprskem, ki jih uporabljajo motoristi, ceste proti Kočevju in Zasavju ter ceste v Mariji Reki," je nekaj potencialnih lokacij novih silhuet naštel Kapun.

Tudi vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun je poudaril, da so se silhuete že v preteklosti izkazale za učinkovite rešitve. Z začetkom motoristične sezone pričakujejo povečanje prometa na turističnih lokacijah in na cestah, ki vodijo čez lepo pokrajino. Poleg povečanega števila motoristov pa ob sprostitvi ukrepov pričakujejo tudi večjo prisotnost tujih voznikov na cestah.

S toplejšimi in lepšimi dnevi je na cestah vedno več prometa, povečuje se število pešcev, kolesarjev in motoristov, je povedal direktor AVP Jože Hribar . Zato je agencija policiji predala 16 silhuet policistk in policistov v naravni velikosti.

So pa slovenske ceste letos nekoliko bolj varne, kot so bile lani. Tako se je letos do 5. marca zgodilo kar 39 odstotkov manj prometnih nesreč, kot jih je bilo v enakem obdobju lani, je povedal Hribar.

Letos se je zgodilo 1840 prometnih nesreč, lani pa 3014, so zapisali na AVP. V prometnih nesrečah je življenje izgubilo osem oseb, v enakem obdobju lani pa 11. Vozniki, ki so bili pod vplivom alkohola, so povzročili 129 prometnih nesreč, v kateri je ena oseba umrla.

Najbolj črna je po začasnih podatkih letošnja statistika med pešci, so opozorili na agenciji. Pešci so bili namreč udeleženi v 66 prometnih nesrečah. Do vključno 7. marca so življenje izgubili štirje pešci, nihče pa ni bil povzročitelj prometne nesreče, v kateri je umrl. 13 pešcev je bilo hudo, 34 pa lažje poškodovanih. V enakem obdobju lani je bilo 144 prometnih nesreč z udeležbo pešca, eden je umrl.

Da so silhuete učinkovit ukrep za povečanje prometne varnosti, so na agenciji pokazali tudi z merjenjem hitrosti v Posočju. Na območju, kjer je omejitev hitrosti 40 kilometrov na uro, so vozniki v povprečju vozili s hitrostjo 45 kilometrov na uro. Hitrost se je ob postavljeni silhueti znižala na 36 kilometrov na uro. Na drugi lokaciji, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, pa so vozniki sprva vozili 45 kilometrov na uro, ob postavljeni silhueti pa 38 kilometrov na uro. Znižalo se je tudi število ugotovljenih prekrškov.

Na prvi lokaciji se je število prekrškov zmanjšalo za 68 odstotkov, na drugi pa za 89 odstotkov, so navedli na AVP. Poudarili so, da je ukrep učinkovit ob pogosti menjavi lokaciji postavitve.