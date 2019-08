Poslanci menijo, da je njihovo delo specifično in posebno in zato zdaj zahtevajo, da se jim potni stroški po novem plačujejo na kilometer in ne več glede na najnižjo ceno javnega prevoza, kot to velja za celoten javni sektor. A v čem je njihovo delo bolj posebno od dela medicinskih sester, policistov in gasilcev? Tudi ti morajo v službo za praznike in ponoči, njihove zahteve za plačilo stroškov glede na kilometrino pa prav - ta ista politika - ne sliši.