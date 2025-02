Pred nami najhladnejši dnevi te zime: kako nizke bodo temperature?

Nad naše kraje priteka hladen zrak, ki bo ob razjasnitvi v prihodnjih dneh poskrbel za najnižje temperature te zime. V krajih s snežno odejo se bo ohladilo pod –10 stopinj Celzija, v višje ležečih mraziščih na Notranjskem in Kočevskem pa lahko tudi pod –20 stopinj Celzija. Kje pa se je temperatura krepko pod ledišče spustila že zjutraj?

Po podatkih Agencije RS za okolje so najnižjo jutranjo temperaturo danes izmerili na Kredarici. Ob 7. uri zjutraj so tam izmerili temperaturo –10,4 stopinje Celzija, a tudi po nižinah je bilo hladno. Temperatura se je nad ledišče dvignila le na merilni postaji Letališče Portorož, kjer so izmerili 0,8 stopinje Celzija.

Kredarica FOTO: Arso

A še veliko hladneje bo po napovedih v prihodnjih dneh. Nad naše kraje namreč priteka hladen zrak, ki bo ob razjasnitvi v prihodnjih dneh poskrbel za najnižje temperature te zime. V notranjosti države so bo tako ponoči prehodno razjasnilo, proti jutru pa bo od vzhoda oblačnost spet nekoliko naraščala. Jutranje temperature bodo med –10 in –5, na Primorskem malo pod lediščem. V višje ležečih mraziščih na Notranjskem in Kočevskem lahko medtem temperatura pade tudi pod –20 stopinj Celzija.