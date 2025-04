Polarni zrak temperature v nekaj urah znižal za 15 stopinj

Danes bo sicer sprva oblačno, dopoldne pa se bo postopno razjasnilo. Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji RS za okolje (Arso).

V ponedeljek in torek zjutraj bo najhladneje. V večjem delu države lahko pričakujemo od –3 do –1 stopinjo Celzija, v mraziščih na Notranjskem in alpskih dolinah pa lahko termometer pokaže tudi do –6 stopinj. V zatišnih legah bo nevarnost pozebe.