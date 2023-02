Potrošniki bodo lahko cene hrane primerjali tudi pri izbranih spletnih trgovcih

Sistem je ministrstvo zdaj nadgradilo z novim spletnim mestom in orodjem, ki bo potrošnikom poleg trenutnega spremljanja cen pri fizičnih trgovcih za 29 skupin živil nabor razširilo za vso ponudbo živilskih izdelkov pri izbranih spletnih trgovinah in tako omogočilo primerjavo med več tisoč različnimi prehranskimi proizvodi. Doslej so lahko potrošniki projekt spremljali prek portala Naša super hrana, da bi še bolj poenostavili spremljanje cen, pa bodo zdaj vzpostavili novega na primerjaj-cene.

Ministrstvo popise pri šestih trgovcih objavlja od septembra lani, ukrep pa se je po oceni ministrice izkazal za učinkovitega. "Z njim smo dosegli zastavljeni cilj, da v težkih časih potrošniku pomagamo z zamejitvijo oz. celo znižanjem cen tistih prehranskih proizvodov, ki so za njega najpomembnejši in so del vsakodnevnega osnovnega prehranjevanja," je dejala.

Vlada se je prehranske draginje lotila z različnimi ukrepi, eden izmed njih je bila vzpostavitev spremljanja in primerjanja cen prehranskih proizvodov za 15 osnovnih in 14 dodatnih skupin živil, je na novinarski konferenci spomnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko .

"Portal združuje tako spletni kot fizični popis. Spletni popis bo zajemal vse podatke in ponudbo živilskih izdelkov v spletnih trgovinah Tuš, Spar, Mercator in Jager, fizični popis pa se bo nadaljeval kot do zdaj na 14 dni do 31. marca," je pojasnila generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal.

Po pojasnilih ministrice bo primerjava izdelkov mogoča glede na ceno, blagovno znamko, znake kakovosti ter druge oznake, popise pa bodo izvajali dnevno z uporabo računalniškega zajema. "Spletno mesto Primerjaj cene potrošnikom omogoča primerjavo med več kot 17.000 različnimi živilskimi izdelki. Izdelki so razvrščeni v 19 kategorij, ki ne vključujejo alkoholnih pijač in pripravljenih jedi," je še dodala ministrica.

Le Marechalova je ponovila, da želijo potrošniku omogočiti dnevno spremljanje gibanja rednih in akcijskih cen, ki so na voljo v spletnih trgovinah. "S prenovljeno spletno stranjo želijo dvigniti zavedanje vseh v verigi, od kmeta do potrošnika, da kupujemo odgovorno, da se zavedamo posledic dviga cen in da smo pri tem tudi bolj pozorni in kritični pri samem nakupu hrane," je poudarila in dodala, da bodo v nadaljevanju portal tudi nadgrajevali.