Katere vitamine jesti med okužbo, koliko počivati in ali lahko telovadimo?

Delta ali omikron, ne glede na to, s katerim sevom smo okuženi, so osnovna pravila izolacije enaka:"Še vedno priporočamo počitek, nikakršne obremenitve, kar se tiče športa. Ob bolečinah v prsih ali težavah s težko sapo takoj kličemo zdravnika, če je nedosegljiv, urgenco," svetuje specializant infektologije David Zupančič.

Visoka temperatura, boleče grlo, zamašen nos, utrujenost in kašelj – to so simptomi, ki jih lahko lajšamo doma tudi tako, da spimo vsaj osem ur in raznoliko jemo. Katere vitamine pa je še smiselno jemati? "Sploh v zimskem času je vitamin D dodatek, ki je najbolj smiseln, vendar če nikoli ne jemljemo ničesar in potem zbolimo, nima smisla, da si takrat kupimo vse dodatke, ki obstajajo, ker na tisti točki ne bo spremenilo veliko. Lahko živimo zdravo in preventivno nekako pazimo, da ne pride do težjega poteka," pojasnjuje Zupančič.

Gibanje da, a le v smislu, da mišice raztegnemo.