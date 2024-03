Polepšajte si pomlad – s 3,99 % letno fiksno obrestno mero potrošniškega gotovinskega kredita

- miza, klopi in zidan žar so odlična osnova za druženje z družino ali prijatelji;

Vrt s svojo energijo blagodejno vpliva na vse vaše čute ter omogoča različne načine sprostitve. Zasadite dišeče grmičevje in rože, dodajte drevo, da boste lahko pod krošnjami uživali ob branju knjige, ali pa potešite svojo vrtnarsko žilico in ga spremenite v zelenjavno-sadni vrt, ki vas bo vse poletje oskrboval z doma pridelano hrano. Svoj vrt pa lahko popestrite še na mnogo drugih načinov:

PRENOVITE DOM

V svoj dom lahko vnesete svežino že zgolj z nekaj detajli, pa naj gre za nove okrasne lonce, drugačno barvo stene ali novo preprogo. Za nov videz doma poskrbijo tudi nov kavč, večji in sodobnejši televizor, nova jedilna miza ali pa morda nov pult.

Še večji učinek ima vsekakor celostna prenova doma, posebej, če je skrbno načrtovana in slogovno usklajena. Ta lahko vključuje zamenjavo pohištva, talnih oblog ali luči, novo stavbno pohištvo. Tovrstne prenove so seveda večji finančni zalogaj in trajajo dlje časa, a po zaključenih delih bo vaš dom videti povsem drugače. Pri tako obsežnih projektih so lahko v veliko pomoč strokovnjaki za notranjo opremo ali arhitekti.

USTVARITE NEPOZABNE SPOMINE

Želite odkrivati nove dežele, si končno ogledati največje znamenitosti ali pa spoznati različne kulture? Potem vsekakor izkoristite najlepši čas leta. Če radi načrtujete do zadnje podrobnosti, se organizacije potovanja lotite sami. V veliko pomoč so vam lahko različna potopisna predavanja in knjige, najbolj koristni pa so nasveti iz prve roke od prijateljev in znancev, ki so na izbrani destinaciji že bili.