Poleti ob Nadiži prepovedano kopanje domačih živali

Pred glavno turistično sezono na Kobariškem obiskovalce naprošajo, naj na dostopnih mestih in kopališčih ob Nadiži skrbijo za čisto in urejeno okolje, odpadke pa odložijo v za to namenjene zabojnike.

Od 15. junija do 31. avgusta med 9. in 19. uro je prepovedano kopanje domačih živali ter njihovo zadrževanje na obrežju reke. Prepovedani so tudi športna plovba, kurjenje ognja na nabrežju ter kakršno koli onesnaževanje vode in okolice.

Ura parkiranja 1,5 evra

Na dostopnih mestih ob Nadiži na Robiču, v Podbeli, ob Napoleonovem mostu in v Logjeh se s 15. junijem začne izvajati parkirni režim, so sporočili iz občine Kobarid.

Nadomestilo za parkiranje se bo do konca avgusta pobiralo vsak dan med 9. in 19. uro, obiskovalci, ki parkirnino poravnajo na parkomatu na dostopnih mestih, pa bodo za uro parkiranja odšteli 1,5 evra. Za enostavnejše in varnejše plačevanje parkirnine je na parkomatih nameščena tudi mobilna aplikacija "Easypark".

Na voljo so tudi tedenske dovolilnice za goste, ki prenočujejo pri turističnih ponudnikih na območju občine. Zanje bodo odšteli 16 evrov, letna dovolilnica za prebivalce in lastnike stanovanjskih objektov pa znaša 18 evrov.

Za ostale obiskovalce znaša letna dovolilnica 48 evrov. Letne in tedenske dovolilnice so vezane na avtomobil in jih obiskovalci lahko kupijo v Turistično informacijskem centru Kobarid, pri čemer morajo s seboj obvezno imeti prometna dovoljenja vozil, za katera se dovolilnica izdaja. Dovolilnice bo možno kupiti od 5. 6. 2023 dalje.

Brezplačno dovolilnico za parkiranje imajo lastniki parcel ob Nadiži, ki jo lahko pridobijo na občini, kamor oddajo vlogo s podatki o številki lastniške parcele in prometno dovoljenje.