Poleti v Luciji deluje tudi turistična ambulanta

Poleti, ko se število prebivalcev na slovenski obali zaradi turistov podvoji, začne v Luciji obratovati posebna turistična ambulanta. Občanom, slovenskim in tujim turistom bo na voljo do sredine septembra. Lani so pregledali in pomagali 3000 ljudem. Domačinom nudijo nujno medicinsko pomoč, saj imajo za drugo zdravljenje na voljo osebnega zdravnika, turistom pa so na voljo tudi za nenujna stanja.

