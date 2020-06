Poleti z ladjo brezplačno med obalnimi mesti

Slovenci bomo lahko turistične vavčerje začeli uporabljati že 19. junija, in nemalo upravičencev namerava svoje bone izkoristiti na slovenski obali. Letošnje poletne sezone v slovenski Istri pa ne bo zaznamovalo samo plačevanje s turističnimi boni, ampak tudi brezplačni ladijski prevozi na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. Po pisanju spletnega medija Občine Koper bodo prevozi potekali ob sobotah in nedeljah, dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne, in sicer 15 vikendov zapored, od konca junija do konca septembra.

Potniki se bodo na ladjo lahko vkrcali v Ankaranu (na pomolu pri kampu v resortu Adria Ankaran), Kopru (zunanja obala ob parkirišču na Ukmarjevem trgu), Izoli (pomol pred hotelom Marina) in Piranu (pristanišče na pomolu pri rdečem svetilniku), in sicer od 8. do 20. ure. Ladja bo opremljena s petimi nosilci za kolesa, ki jih bo možno uporabljati brezplačno po načelu kdor prvi pride, prvi melje.

Kot so še zapisali na Občini Koper, so brezplačni ladijski prevozi"del aktivnosti projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, katerega partner je Regionalni razvojni center Koper. Namen projekta je spodbujati trajnostno mobilnost in vzpostavljati intermodalne storitve potniškega prometa".