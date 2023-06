'Poletje bo takšno, kakršna je bila zima – nikakršno'

Dušan Kaplan, najbolj znan slovenski ljubiteljski vremenar, se pri napovedih še vedno opira na pratiko. In ta je, kot pove, napovedala tudi neurja, hudo uro, točo, ki smo jim bila priča tako včeraj kot v preteklih dneh in tednih. "Lansko leto smo imeli strašno toplo, pretirano vroče poletje, zima pa je bila nikakršna. In prav takšno bo tudi poletje. Po ljudskem izročilu gre tako: kakršna zima, takšno poletje. In vse tiste zimske slabe stvari so se zdaj zlile tudi v poletje. Nič nenavadnega ni to," razloži.

Hkrati poudari, da moramo upoštevati tudi klimatske spremembe. "Ena stopinja je ogromna razlika. Malo bomo morali le pomisliti, tudi na osebno ravni. Ni treba, da v vsako trgovino letimo z avtom, gremo lahko tudi peš."

A vrnimo se k pratiki. Ta nam torej ne obeta nič dobrega. Star pregovor pravi: Če na Medarda (8. junija) dežuje, še 40 dni naletuje. "Točno tako bo," potrdi Kaplan in doda: "Vse do sredine julija bo tako, kot je bilo danes." Pogovarjali smo se v četrtek, ki so ga zaznamovala neurja, veter, toča.