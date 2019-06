Poletje bo vroče, tudi zaradi zapor na cestah

Začenjajo se 'selitve narodov' in naše ceste bodo tako spet bolj obremenjene. Na Darsu se sicer trudijo, da bi dela, ki še potekajo, čim prej zaključili, a dejstvo je, da je poletni čas najbolj primeren za delo na prostem, saj so dnevi dolgi in delo lahko traja dlje časa. Zato pred potjo preverite prometne informacije ter poskrbite za svoje sopotnike, predvsem otroke.

Približujemo se koncu pouka in s tem šolskim počitnicam, ki se poleg na veselih obrazih naših otrok kažejo tudi na naših cestah. Pred glavno turistično sezono in čez celo poletje se tako zastojem in povečanemu prometu ne bo mogoče povsem izogniti. Kot pojasnjujejo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste, bodo najbolj obremenjene ceste od severa proti jugu. "Že tradicionalno največ gneče pričakujemo ob petkih popoldan in sobotah dopoldan, ko se večina odpravi proti turističnim krajem, ob nedeljah popoldan pa je največ prometa v nasprotni smeri. Povečajo se tudi čakalne dobe na mejnih prehodih ter pred tem povečano število tovornih vozil," so sporočili. Voznikom zato priporočajo, da se prometnim konicam izognejo in se na pot odpravijo z veliko mero strpnosti. V avtomobilu imejte v teh vročih dneh tudi vedno večjo količino tekočine, pot pa vnaprej načrtujte, in če se le da, uporabite druge možne poti.

R1-211, Medno - Ljubljana

R1-211, Medno - Ljubljana, gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 600 m. A1-E61, E70, Ljubljana - Koper

A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 100 m. A1-E57, Maribor - Ljubljana

A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Krtina in priključkom Lj. - Šentjakob v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 700 m. H4 , Nova Gorica - Razdrto

H4, Nova Gorica - Razdrto, pred počivališčem Šempas v smeri Razdrtega sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča. H4 , Razdrto - Nova Gorica

H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. H4 , Nova Gorica - Razdrto

H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. G1-7 Starod-Kozina

G1-7, Starod-Kozina, mejni prehod Starod, Pasjak, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 30 min pri vstopu. A4 Jurovci-Gruškovje

A4, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 2 h pri vstopu. A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica

A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, na priključku Lj. - vzhod iz smeri Malenc je zaradi del oviran promet. A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica

A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, na priključku Lj. - Bizovik v smeri Zadobrove je zaradi del oviran promet. A5 , Maribor - Lendava

A5, Maribor - Lendava, med priključkom Sv. Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt vozni pas. G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof

G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof, pri odcepu za Plužnje, polovična zapora zaradi zamenjave pokrova jaška do 20. 6. 2019. A2-E70 Kronovo-Obrežje

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, Bregana, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 2 h pri vstopu. A2-E70, Ljubljana - Obrežje

A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Grosuplje - vzhod in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt prehitevalni pas. A1-E61, E70, Ljubljana - Koper

A1, Ljubljana - Koper, na razcepu Srmin v smeri Škofij, Italije je zaradi del oviran promet.

Z Darsa so za24ur.com sporočili, da predvidevajo, da bodo najpozneje do konca tega meseca, torej še pred pričetkom glavne turistične sezone, njihovi zunanji pogodbeni izvajalci gradbenih del v celoti zaključili obsežnejša obnovitvena dela na primorski avtocesti (na odseku med Uncem in Postojno, kjer poteka obnova viadukta Ravbarkomanda) ter na dolenjski avtocesti (na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim – vključno z odstranitvijo in preureditvijo območij čelne cestninske postaje Drnovo na trasi avtoceste in stranske cestninske postaje Krško in istoimenskem avtocestnem priključku)."Tako da bomo ti delovni zapori lahko umaknili predvidoma do 30. junija, najprej, predvidoma sredi prihodnjega tedna na dolenjski avtocesti, nato pa proti koncu meseca še na območju viadukta Ravbarkomanda."

Dela na primorski avtocesti FOTO: Dars

Predvidoma pred pričetkom šolskih poletnih počitnic bodo umaknili tudi zaporo na odseku primorske avtoceste na odseku med Razdrtim in Senožečami oz. mimo priključka Senožeče in priključek tudi odprli (trenutno je zaprt zaradi odstranitve cestninske postaje in preplastitve vseh njegovih krakov. Obnova odseka štajerske avtoceste med Vranskim in Šentrupertom (vključno z odstranitvijo in preureditvijo čelne cestninske postaje Vransko) bo potekala predvidoma do konca julija. Predvidoma do konca julija bo še potekala tudi postavitev poskusnih polj protivetrne zaščite na hitri cesti med Razdrtim in Ajdovščino.

Dela na štajerski avtocesti FOTO: Dars

"Novih gradbišč z obsežnejšimi obnovitvenimi deli poleti predvidoma do začetka septembra ne bomo odpirali, izjema so cestninske postaje. Naš cilj je namreč, da letos odstranimo in preuredimo območja še vse preostale cestninske postaje," so še sporočili. Cestninske postaje Opis del Trajanje del Vransko odstranitev postaje in preureditev ploščadi, rekonstrukcija vozišča avtoceste med Vranskim in Šentrupertom 2. april–30. julij 2019 Drnovo in Krško odstranitev postaj in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča priključka Drnovo 9. april–25. junij 2019 Videž in Kozina odstranitev postaj in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča priključka Kozina 15. april–20. julij 2019 Dob odstranitev postaje in preureditev ploščadi 13. maj–25. avgust 2019 Senožeče odstranitev postaje in preureditev ploščadi, preplastitev vozišča priključka Senožeče 2. junij–30. junij 2019 Blagovica odstranitev postaje in delna preplastitev vozišča priključka Blagovica (v smeri Maribora) 9. junij–30. junij 2019 Lukovica odstranitev postaje in preplastitev priključka Lukovica 24. junij–18. julij 2019 Prepolje odstranitev postaje in preureditev ploščadi 26. junij–25. julij 2019 Tepanje in Sl. Konjice odstranitev postaje in preureditev ploščadi 2. julij–16. avgust 2019 Kompolje odstranitev postaje in preureditev ploščadi 6. julij–23. oktober 2019 Poskrbimo za dobro počutje in varnost sopotnikov Seveda pa se je treba na pot dobro pripraviti, še posebej, če se nam obetajo zastoji in kolone vozil, ki spremljajo vsako dopustniško obdobje. Med potovanjem je tako izredno pomembno, da poskrbimo tudi za svoje sopotnike, še posebej otroke. Kot opozarjajo na AMZS, je na potovanjih z otroki pomembno, da poskrbimo za njihovo varnost z ustreznimi varnostnimi sedeži in pasovi, ki jih ne odpenjamo, tudi če otrok med vožnjo zaspi. Med vožnjo otroci tudi nikoli ne smejo zapustiti otroškega varnostnega sedeža.

Če s seboj prevažamo tudi hišne ljubljenčke, moramo poskrbeti tudi za njihov varen prevoz. Najboljše je, če jih prevažamo v transportnem boksu, ki ga namestimo in pritrdimo v prtljažniku. Če boks ni pritrjen, lahko ob nenadnem zaviranju ali trku poleti po vozilu, pri čemer se poškodujejo tako pes kot ostali potniki v avtomobilu.