Poletje brez maskare in umetnih trepalnic? S tem trikom je to mogoče!

Poletje je pred vrati – čas lahkotnih oblačil, sproščenih dni na plaži in večerov pod zvezdami. A vročina, vlaga in morska voda niso najboljši prijatelji ličil. Kolikokrat ste se že znašle z razmazano maskaro, lepljivimi trepalnicami in nenehnim popravljanjem make-upa, namesto da bi brezskrbno uživale v trenutku?

Svoboda brez ličil

Kaj, če bi lahko to poletje preživele brez maskare – in vseeno imele dolge, goste in poudarjene trepalnice? Predstavljajte si občutek svobode: nič več razmazanih oči, nobenih kompromisov med lepoto in udobjem, le naravno zapeljiv pogled – tudi po kopanju ali dolgem dnevu na soncu.

Rešitev? Naraven serum, ki deluje

Če si želite poletje brez maskare, je zdaj pravi čas, da ukrepate. Serum za rast trepalnic in obrvi Lux-Factor EYELASH je popolnoma naravna rešitev, ki s svojo napredno formulo spodbuja rast trepalnic in obrvi – brez draženja in škodljivih stranskih učinkov.

Lux-Factor EYELASH serum – kaj lahko pričakujete?

Kako do najboljših rezultatov?

Serum uporabljajte dvakrat dnevno – zjutraj in zvečer na čistih, suhih trepalnicah. Nanesite ga na zgornjo veko, tik ob liniji trepalnic, podobno kot bi nanašali eyeliner. Po nanosu počakajte približno 10 minut, preden uporabite ličila ali druge kozmetične izdelke. Ko dosežete želeni rezultat, zadostuje vzdrževalna uporaba samo še 3-4x tedensko.

Začnite zdaj – rezultati bodo tu pravočasno

Če začnete danes, bodo vaše trepalnice in obrvi do začetka poletja vidno daljše, gostejše in bolj poudarjene – brez potrebe po maskari ali umetnih trepalnicah.

Niso vsi serumi enaki – pazite, kaj nanašate na oči!

Na trgu je veliko serumov za rast trepalnic, vendar niso vsi varni. Številni niso klinično testirani in vsebujejo hormone ter druge agresivne sestavine, ki lahko povzročijo draženje, pigmentacijo kože ali celo dolgotrajne težave z očmi. Lux-Factor EYELASH je edini serum na trgu, ki na popolnoma varen in naraven način spodbuja rast trepalnic in obrvi – brez škodljivih snovi, brez stranskih učinkov in brez tveganj za zdravje oči.

