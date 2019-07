Kondom naj bo obvezen del prtljage

Raziskave kažejo, da med počitnicami zlasti mladi pogosteje sklepajo nova znanstva in prijateljstva ter tudi intimne stike, pri tem pa se jih še vedno veliko ne zaščiti. Zato na NIJZ mladim in vsem spolno aktivnim pri spolnih odnosih priporočajo dosledno uporabo kondoma, tudi če uporabljajo druge kontracepcijske metode.

Čas dopustov in počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb. Po vsem svetu in tudi v Sloveniji je opazen trend naraščanja spolno prenosnih okužb, kot so HIV/aids, virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis, humani papiloma virusi, klamidijske okužbe in druge. Raziskave kažejo, da med počitnicami zlasti mladi pogosteje sklepajo nova znanstva in prijateljstva ter tudi intimne stike, pri tem pa se jih še vedno veliko ne zaščiti. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) mladim in vsem spolno aktivnim pri spolnih odnosih priporočajo dosledno uporabo kondoma, tudi če uporabljajo druge kontracepcijske metode, kajti kondom je najzanesljivejša zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami (SPO).

Med počitnicami in dopustom poskrbite za zdravo spolnost. FOTO: Dreamstime

Spolnost in vse, kar je povezano z njo, predstavlja zelo pomemben element zdravega, kakovostnega in zadovoljujočega življenja."Zdrava spolnost ni pomembna samo zaradi preprečevanja spolno prenosnih okužb in neželenih nosečnosti, ampak je pomemben element zdravega načina življenja in duševnega zdravja," je povedala Evita Leskovšek z NIJZ in svetovala, kako ukrepati ob nezaščitenih spolnih odnosih: "V primeru nezaščitenega tveganega spolnega odnosa priporočamo obisk zdravnika v primeru znakov okužbe, kot so spremembe na zunanjih spolnih organih, rdečica, bolečine, srbečica, izcedek oziroma testiranje na SPO, na virus HIV in viruse hepatitisov. Zgodnje odkrivanje namreč pripomore k boljšemu izidu bolezni in preprečuje širjenje bolezni." Mladi si želijo več informacij o spolnosti Po podatkih NIJZ imamo v Sloveniji veliko spolno prenesenih okužb, predvsem genitalnih bradavic, drugih okužb s humani papiloma virusi (HPV) in klamidijskih okužb (okužb s Chlamydia trachomatis). Tudi raziskave med slovenskimi srednješolci kažejo, da mladi zgodaj začenjajo s spolnimi odnosi – skoraj četrtina dijakov prvega letnika in dobra polovica dijakov tretjega letnika je namreč že imela spolne odnose. Med spoloma ni bistvenih razlik. Raziskava NIJZ "Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah" je pokazala še, da so mladi premalo informirani o spolnosti. "Tri četrtine mladih, ki je imelo spolni odnos zgodaj, je mnenja, da bi o spolnosti morali vedeti več. Med temi jih je večina dejala, da bi o spolnosti najraje izvedeli več od staršev, spolna vzgoja v šoli, ki še vedno ni sistematično urejena, pa je bila na drugem mestu," še ugotavlja Leskovškova.

Raziskave kažejo, da med počitnicami zlasti mladi pogosteje sklepajo nova znanstva in prijateljstva ter tudi intimne stike, pri tem pa se jih še vedno veliko ne zaščiti. FOTO: Dreamstime