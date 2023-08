V prihodnjih dneh znova tople noči in temperature nad 35 stopinj Celzija

Pred nami so sončni in vse bolj vroči dnevi. Vročina bo ob šibki burji najbolj pritiskala na Primorskem, kjer lahko od jutri do sredine prihodnjega tedna temperature lokalno presežejo 35 stopinj Celzija. Zaradi vetra bodo zelo tople tudi noči. Ponekod se bo živo srebro le za krajši čas spuščalo pod 25 stopinj Celzija.

icon-expand Pred nami najbolj vroči dnevi letošnjega avgusta FOTO: Meteoinfo Slovenija Tudi drugod se bomo v prihodnjih dneh počasi vzpenjali po temperaturni lestvici, a vročina vseeno ne bo tako izrazita kot na Primorskem. V večjem delu Slovenije bodo na vrhuncu vročinskega vala sredi tedna najvišje temperature segle do 33 ali 34 stopinj Celzija. Ker bo zelo topel zrak preplavil tudi višje lege, bodo nevihte do vključno srede malo verjetne. Večja sprememba vremena s padavinami in občutnim padcem temperatur se nakazuje za konec tedna.