Poletje je tik pred vrati, je vaš avto pripravljen?

Začetek junija in prve prave poletne temperature so naznanile sezono dopustov in daljših potovanj z avtomobilom. Ste prepričani, da bo vaše vozilo brez težav opravilo vse poti, ki ga čakajo v poletnih mesecih in vročini, ki je pred nami?

Če še niste, je čas, da svoje vozilo pripravite na prihajajočo poletno sezono. V nadaljevanju lahko preverite, kako pripraviti avto na poletje, izpostavljamo pa tudi nekaj priročnih izdelkov, ki so več kot dobrodošli na poti.

Preverite klimo in razkužite prezračevanje Vročina je brez dvoma znosnejša s prižgano klimo, a z intenzivnostjo hlajenja ne gre pretiravati, saj lahko ogrozi zdravje, hkrati pa po nepotrebnem poveča porabo goriva. Priporočamo, da jo nastavite tako, da zniža zunanjo temperaturo za največ 6 stopinj Celzija. Kot vsi sistemi v vozilu, pa klimatska naprava potrebuje tudi vzdrževanje. Preverite njeno stanje, tlak, koncentracijo in količino hladilne tekočine, morebitno puščanje sistema, po potrebi zamenjajte kabinski filter in očistite prezračevalne kanale. Zelo pomembno pa je klimo tudi razkužiti, zato vam priporočamo, da opravite Peugeotov pregled klime z dezinfekcijo. Vlaga in umazanija v njeni notranjosti namreč povzročata nastanek mikroorganizmov, bakterij, plesni in virusov, nevarnih za naše zdravje.

Namestite letne pnevmatike in preverite tlak V kolikor še niste, zamenjajte zimske pnevmatike z letnimi. Na ta način boste prihranili zimske pnevmatike, ki se ob visokih poletnih temperaturah hitreje obrabijo. Pred namestitvijo letnih pnevmatik preverite njihovo obrabljenost in jih po potrebi zamenjajte z novimi. Enkrat mesečno preverite tudi tlak v pnevmatikah. Pravilno napolnjene pnevmatike prispevajo k varnejši vožnji, optimalni porabi goriva in daljši življenjski dobi. Poskrbite za varnost Obrabljene in dotrajane metlice brisalcev zamenjajte z novimi. Poškodovani brisalci lahko povzročijo zmanjšanje vidljivosti, ko jo najbolj potrebujete. Prav tako preverite nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla in jo po potrebi dolijte. Pred potovanjem je dobro preveriti še delovanje zavor in vseh luči. Na popotovanjih je pomembna tudi obvezna oprema. Poleg rezervne pnevmatike ali seta za popravilo morate imeti še rezervne žarnice, varnostni trikotnik, komplet za prvo pomoč in varnostni brezrokavnik. V primeru okvare avtomobila na cesti prižgite vse štiri smerokaze, si nadenite varnostni brezrokavnik, se umaknite na varno (za varnostno ograjo) in najmanj 100 metrov pred avtomobilom postavite varnostni trikotnik. Ne glede na to ali imate rajši gumijaste ali tekstilne tepihe, naj bodo le-ti varni. To pomeni, da se držijo tal v avtu (po navadi s čepi) in da vam ne morejo zdrsniti pod pedala, kar je lahko zelo nevarno. Zaradi praktičnosti je bolje imeti gumijaste tepihe, ker se iglice ne zatikajo, tepihe pa v poletnih mesecih le stresete in imate že skoraj čiste.

