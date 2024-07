OGLAS

Imate raje dolge pohode ali raje poganjate pedala? Vas navdihuje zvok šumečih potokov, šepet stoletnih krošenj ali uživate v dih jemajočih razgledih? Vse to in še več vam ponuja ta zeleni biser Slovenije. Pustite se očarati naravi in doživite nepozabno poletje na Pohorju! Najdite svoj raj na Pohorju Odkrijte bogastvo Pohorja in se pustite očarati njegovi naravni lepoti. Vdihnite svež zrak in ustvarite nepozabne spomine v objemu zelenega bisera Slovenije.

Črno jezero, skriti dragulj sredi pohorskih gozdov, že od nekdaj očara obiskovalce s svojo čudovito lepoto. Do njega se lahko sprehodite po številnih pohodniških poteh različnih težavnosti, medtem ko raziskujete osupljivo floro in favno. Letos vas bo še posebej presenetila Rogla z mnogimi novostmi, vključno z ekskluzivnim letno-zimskim adrenalinskim doživetjem. Edinstveno izkušnjo ponuja tudi Pot med krošnjami, kjer boste videli svet skozi oči ptic. Gorsko turistični center Kope je raj za vse ljubitelje pohodništva in kolesarjenja, s široko paleto pustolovščin in aktivnosti v naravi. Najbolj drzni lahko preizkusijo višinske postaje ali bike park. Ena izmed zanimivejših pustolovščin, ki jo velja doživeti ob kolesarjenju, je tradicionalno splavarjenje na reki Dravi, ki ga lahko doživite v splavarskem pristanu na Gortini pri Muti. Za rekreacijo in sprostitev je priljubljena tudi Čokoladna vas ob reki Dravi, medtem ko vas bo slikovita vasica Ribnica na Pohorju očarala s svojim popolnim odklopom od vsakdanjih skrbi. Ne pozabite obiskati tudi Botaničnega vrta Univerze Maribor, kjer se lahko prepustite čarom naravnega sveta.

Doživite TOP destinacijo za aktivnosti na prostem

Za ljubitelje adrenalina ponuja Pohorje nepozabna doživetja na 420 km kolesarskih povezav: gorsko kolesarjenje, spust s kolesi po urejenih poteh in poletno sankanje. Pohorje je prepredeno tudi z urejeno mrežo pohodniških poti. Pripravite se na akcijo, ki vas bo navdušila!

Raziskujte staro mestno jedro Slovenj Gradca s kolesom ali peš in odkrijte čare ene najlepše urejenih slovenskih kolesarskih poti – Štrekna. Pustolovščina vas čaka na vsakem koraku. Potopite se v bogato zgodovino in kulturo Pohorja Ste si že kdaj želeli potopiti se v preteklost in spoznati pristno Slovenijo? Potem obiščite Pohorje, kjer vas čaka bogat nabor zgodovinskih in kulturnih zgodb, ki čakajo, da jih odkrijete. Raziščite zgodovinske znamenitosti, potopite se v lokalne legende in tradicije, udeležite se kulturnih prireditev in se razvajajte z lokalno kulinariko. Pohorje ni le čudovita destinacija za aktivnosti v naravi, ampak tudi nepozabno kulturno doživetje.

Prisluhnite zgodbi najstarejše trte na svetu, ki se bohoti v starem mestnem jedru Maribora. Poseben čar izžareva tudi Žička kartuzija, nekdanji samostan "belih menihov", danes pa oaza sprostitve, prizorišče koncertov in pravljičnih porok. V najstarejšem mestu na Koroškem, Slovenj Gradcu, je zgodovina živo prisotna. V mestnem jedru ne zamudite Rojstne hiše Huga Wolfa, Koroške galerije likovnih umetnosti, Koroškega pokrajinskega muzeja in Medenega raja Perger 1757. V svet neskončnosti vas bo popeljal Center Noordung, ki razkriva skrivnosti vesolja z virtualno resničnostjo, projekcijami in razstavami. Osvežite se v objemu pohorske narave Če ste bolj za mirne trenutke, vas bodo navdušili številni izviri in slapovi, kjer se lahko ustavite, prisluhnete naravi in uživate v trenutku. Prav tako lahko obiščete slikovite gozdne poti, se sprostite ob spokojnih jezerih in se popolnoma prepustite terapevtskemu učinku narave.

Osvežite se lahko v čarobnem bazenskem kompleksu Aqualatio v Slovenj Gradcu, občutite harmonijo naravnega jezera Vodnega parka Radlje ob Dravi ali se razvajajte ob zdravilni termalni vodi v Termah Zreče. Za dodatno dozo razvajanja pa se potopite v ogrevan bazen z naravno pohorsko vodo v Pohorje Village Wellbeing Resort, kjer se vaše telo in duša združita v popolni sprostitvi. Odkrijte čarobnost in energijo, ki ju ponuja Pohorje, ter se prepustite brezskrbnemu užitku!

