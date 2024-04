Poletje na začetku aprila: temperature lokalno spet proti 30 stopinjam Celzija

Danes se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, občasno pa bo na nebu tudi nekaj tankih koprenastih oblakov. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki bo najvišje temperature prinesel nižinam vzhodne in osrednje Slovenije. Tam bodo termometri pokazali od 27 do 30 stopinj. Spet bo zelo toplo tudi v alpskih dolinah, kjer se bo ogrelo do 25 stopinj. Najmanj bo zaradi hladnega vetra z morja na Primorskem, od 20 do 23 stopinj.