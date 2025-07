Ko poletje ni čas brezskrbnega oddiha, pač pa povzroča psihološko stisko

Prekinitev rutine, osamljenost, finančne stiske, vse pogosteje pa tudi pritisk zaradi družbenih omrežij, kjer se popolne počitniške fotografije kar kopičijo, lahko vodijo v tako imenovano poletno depresijo. Gre za stanje, ko posameznik – pogosteje zbolijo mlajši odrasli, predvsem ženske – občuti otožnost in tesnobo, postane razdražjiv, izgubi apetit, se sooča z nespečnostjo in ima v skrajnih primerih celo samomorilne misli. Kako prepoznati znake? Kako ukrepati? In kdaj je čas, da poiščemo strokovno pomoč?