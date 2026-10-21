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Slovenija

Poletje rekordno, v zimski sezoni 22 direktnih povezav

Brnik, 21. 10. 2026 16.09 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

V letalskem prometu bo zadnjo nedeljo v oktobru začel veljati zimski vozni red. Ljubljansko letališče bo potnikom do konca marca ponujalo 22 direktnih povezav, lete pa bo zagotavljalo 18 letalskih prevoznikov. Novosti bosta povezavi s Tenerifom in londonskim letališčem Luton.

Zimska sezona sledi rekordno uspešnemu poletju, nadaljnji koraki pri širitvi povezljivosti pa so že napovedani tudi za poletje 2027, so sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Zimski vozni red prinaša dve novi možnosti za potovanja z ljubljanskega letališča. Letalski prevoznik AirBaltic bo svoji ponudbi letov na Kanarske otoke poleg Gran Canarie dodal še Tenerife.

Novost bo tudi London Luton, ki bo postal že četrta Easyjetova destinacija z Brnika. Prevoznik Ljubljano že povezuje z Gatwickom, Manchestrom in Edinburgom, ki ga je v svojo mrežo vključil v letošnji poletni sezoni.

Pomemben del zimske ponudbe sicer po navedbah Fraporta Slovenija ostaja povezanost ljubljanskega letališča z največjimi evropskimi vozlišči v Amsterdamu, Frankfurtu, Istanbulu, Londonu, Parizu, Varšavi, Zürichu in drugih mestih, prek katerih lahko potniki pot nadaljujejo na destinacije po Evropi in svetu.

AirBaltic bo odslej iz Ljubljane letel tudi na Tenerife.
AirBaltic bo odslej iz Ljubljane letel tudi na Tenerife.
FOTO: Aljoša Kravanja

Rekorden avgust

V zimsko sezono ljubljansko letališče vstopa po izjemno uspešnem poletju, ki je prineslo nov absolutni mesečni rekord v številu potnikov. Avgusta je prek letališča potovalo 222.958 potnikov, največ v enem mesecu v zgodovini letališča. S tem je bil presežen prejšnji rekord iz avgusta 2019, ko je letališče oskrbelo 211.595 potnikov.

Pozitivni trend se je nadaljeval tudi septembra, ki se je s 16,6-odstotno rastjo potnikov v primerjavi z enakim obdobjem lani prav tako uvrstil med najuspešnejše mesece doslej. V prvih devetih mesecih leta je tako ljubljansko letališče oskrbelo 1.426.600 potnikov, kar je 15,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Spomladi v New York

Razvoj mreže se bo še odločneje nadaljeval s poletnim voznim redom 2027, napovedujejo v Fraportu Slovenija. Najpomembnejša napoved je prihod letalske družbe United Airlines, ki bo 12. maja 2027 vzpostavila neposredno povezavo med Ljubljano in letališčem Newark Liberty v New Yorku.

Poletje 2027 pa ne bo prineslo le čezatlantske novosti. Easyjet je napovedal povezavo z Berlinom, prvi leti so predvideni aprila, medtem ko na ljubljansko letališče prvič prihaja letalski prevoznik TUI, ki je napovedal lete v Bruselj in Düsseldorf. Prva leta sta predvidena za 28. marec oziroma 4. maj.

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KOMENTARJI3

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jugatneme
21. 10. 2026 17.28
Kaj pa cenovno glede na okoliška letališča, bodo kaj cenejši leti ali še naprej najdražji?
Odgovori
+1
1 0
mario7
21. 10. 2026 16.48
Boljša povezava Lj. z Anglijo kot naši kraji z Lj, čeprav smo le nekaj 10.km od Lj.
Odgovori
+3
3 0
Freedom fighter
21. 10. 2026 16.47
Lepo in še vedno nimamo nacionalnega prevoznika. 😢
Odgovori
+3
3 0
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