Poletje rekordno, v zimski sezoni 22 direktnih povezav

Zimska sezona sledi rekordno uspešnemu poletju, nadaljnji koraki pri širitvi povezljivosti pa so že napovedani tudi za poletje 2027, so sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Zimski vozni red prinaša dve novi možnosti za potovanja z ljubljanskega letališča. Letalski prevoznik AirBaltic bo svoji ponudbi letov na Kanarske otoke poleg Gran Canarie dodal še Tenerife.

Novost bo tudi London Luton, ki bo postal že četrta Easyjetova destinacija z Brnika. Prevoznik Ljubljano že povezuje z Gatwickom, Manchestrom in Edinburgom, ki ga je v svojo mrežo vključil v letošnji poletni sezoni.

Pomemben del zimske ponudbe sicer po navedbah Fraporta Slovenija ostaja povezanost ljubljanskega letališča z največjimi evropskimi vozlišči v Amsterdamu, Frankfurtu, Istanbulu, Londonu, Parizu, Varšavi, Zürichu in drugih mestih, prek katerih lahko potniki pot nadaljujejo na destinacije po Evropi in svetu.