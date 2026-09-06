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Slovenija

Poletje rekordov se poslavlja, prihaja ohladitev

Ljubljana, 06. 09. 2026 19.50 pred 21 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Sandra Boršič Domnik
Vročinski rekordi poletja 2026

Najbolj sončno poletje, dolgi vročinski valovi, huda suša, reke in morja z ekstremno visokimi temperaturami. Za nami je poletje rekordov. A kmalu se bodo topli dnevi zaključili, poletje se bo poslovilo, vroče bo le še tri dni, že v sredo prihaja ohladitev. Znane pa so tudi že prve napovedi za zimo.

Poletje je pokazalo svoj najbolj vroč obraz – bilo je najtoplejše v zgodovini meritev. Od leta 1970 so se poletja segrela za štiri stopinje.

Rekorde so letos zabeležili v Bohinjskem in Blejskem jezeru, kjer se je temperatura dvignila na 28 stopinj Celzija. Sonce je v Sloveniji sijalo 880 ur, zabeležili smo najbolj sončno poletje od leta 1960. Rekorde je podiral tudi avgust, ki je bil najtoplejši mesec v zgodovini meritev.

V kar 27 mestih so padli novi rekordi najvišje temperature. Poletje je prineslo najdaljši vročinski val – v Kopru je trajal kar 34 zaporednih dni, v Ljubljani rekordnih 20. Zabeležili smo tudi najvišjo minimalno temperaturo.

"Na postaji Vedrijan se v noči na drugi avgust temperatura ni spustila pod 28,7 stopinje," poudarja vremenski prognostik 24UR Patrick Miklavčič.

Vročina se zdaj poslavlja – že v sredo nas čaka sprememba oblačil. "Z zahoda nas bo zajela hladna fronta, ki bo prinesla obilnejše padavine in se bo dogajanje zavleklo v četrtek, tako bo padec temperature za okoli 10 stopinj."

Poletje je reklo svoje, tudi indijanskega poletja, ki nas navadno obišče v začetku jeseni, letos kot kaže ne bo. In "se nakazuje, da bo imela nadpovprečne temperature, kaj zdaj to pomeni za sneg po nižinah, je težko napovedati. Verjetno se bodo pojavljale snežne epizode, ko bo tudi po nižinah snežilo."

A najbrž – še dodaja – z manj snega kot pretekla leta.

vreme ohladitev vročina zima

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KOMENTARJI2

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hjaman
06. 09. 2026 20.22
Končno kot da bi bili v kalahariju
Odgovori
0 0
Hihitalec
06. 09. 2026 20.17
Pa kaksna zima, kaj je z vami, septembra smo, a jesen ne obstaja več
Odgovori
-1
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