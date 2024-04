'Poletje' se vrača, a kmalu ohladitev

Po nekoliko hladnejši sredi in četrtku bomo med petkom in ponedeljkom ob popoldnevih spet imeli povsem junijske temperature. Najtoplejša bo nedelja, ko bi se lahko glede na izračune meteoroloških modelov v nižjih legah vzhodne in jugovzhodne Slovenije krajevno ogrelo tudi kakšno stopinjo nad 30 stopinj Celzija. S tem bi presegli slovenski rekord za celoten april, ki znaša 30,6 stopinje Celzija. Toliko so 28. in 29. aprila 2012 izmerili v Slapu pri Vipavi in na Bizeljskem, piše Meteoinfo.