Poletje se vrača, temperature tudi nad 30 stopinj Celzija

To poletje so si slabe vremenske napovedi kar sledile. Najprej so nas zajele hude nevihte, nato pa za našo državo zgodovinska povodenj. A slika se izboljšuje. Po napovedih Agencije za okolje bodo naslednji dnevi sončni, postopno pa bo topleje. Že danes bi se lahko na Primorskem segrelo do 30 stopinj Celzija. V prihodnjem tednu bi temperature ob slovenski obali dosegle tudi 34 stopinj Celzija, v drugih delih Slovenije bi termometri lahko pokazali pokazali do 32 stopinj.

Po napovedih našega hišnega prognostika Roka Nosana se namreč k nam širi območje visokega zračnega pritiska z zelo toplim in suhim zrakom, ta pa bo vsaj do konca naslednjega tedna preprečeval, da bi se Sloveniji znova približali nevihtni oblaki. "Verjetnost za nastanek neviht bo v večjem delu Slovenije zelo majhna, nekoliko večja bo le nad goratimi predeli ob meji z Avstrijo," je Nosan zapisal na portalu Meteoinfo.

Izboljšanje vremena napovedujejo tudi dolgoročnejši izračuni meteoroloških modelov, sončno vreme bi se lahko nadaljevalo tudi v zadnjem avgustovskem tednu. Izrazitejše padavine bodo nastajale na severni strani Alp, do Slovenije bi lahko segla le kakšna ploha ali nevihta.