Poletje sredi maja: temperature se bodo približale 35 stopinjam

Četrtek bomo začeli s hladnim jutrom. Po nižinah bodo temperature le malo nad pet stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva bosta sonce in šibak jugozahodni veter živo srebro hitro potiskala navzgor in popoldne bo v večjem delu Slovenije spet poletno toplo s temperaturami okoli 25 stopinj Celzija. Zaradi suhega zraka v višinah bo modrina neba zelo izrazita.

Pred novim stopnjevanjem vročine nas je ponoči od severovzhoda prehodno dosegla nekoliko hladnejša in bolj suha zračna masa, zato bodo današnje temperature letnemu času primernejše. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 21 do 24 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer bo šibka burja živo srebro potisnila do 27 stopinj Celzija.

Petek bo sončen in vroč. Nekaj oblakov bo popoldne nastalo le v hribovitem svetu ob meji z Avstrijo in Italijo. Najvišje temperature popoldne pričakujemo v vzhodnem delu Slovenije, kjer se bo ob jugozahodnem vetru že tako topla zračna masa pri spuščanju v doline in kotline še dodatno ogrela. Živo srebro bo v teh krajih seglo do 33 stopinj Celzija. Tudi v osrednji Sloveniji bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija. Nekaj stopinj manj bodo termometri pokazali na zahodu države.

Tudi večji del sobote bo zaznamovala sončna pripeka. Temperature bodo še za kakšno stopinjo ali dve višje kot v petek. Pozno popoldne nas bo od severa dosegla oslabljena hladna fronta z nevihtami, ki bodo zaradi velike pregretosti ozračja zelo verjetno prerasle v krajevna neurja.

V nedeljo in ponedeljek pričakujemo izmenjavanje sončnih in bolj oblačnih obdobij. Popoldne bo predvsem nad hribi spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo nekoliko padle, a že sredi prihodnjega tedna bi lahko spet zanihale navzgor.

Kakšni so dosedanji majski temperaturni rekordi?

V vzhodnem delu Slovenije smo najvišjo majsko temperaturo izmerili leta 2003, ko se je v Metliki že sedmega maja ogrelo do 33,6 stopinje Celzija. Še nekoliko bolj vroče je bilo dobrih šest let kasneje na zahodu Slovenije. V Slapu pri Vipavi se je 25. maja 2009 živo srebro dvignilo do 34,8 stopinje, kar je po podatkih Arsa tudi najvišja majska temperatura pri nas.

Ob vse bolj vročem vremenu marsikoga že vleče na morje, ki je včeraj popoldne v Kopru imelo že 23 stopinj Celzija. Hladnejše so celinske vode, še posebej tiste, ki se polnijo s snežnico z vrhov. Blejsko jezero v teh dneh dosega okoli 19, Bohinjsko jezero pa ima le 14 stopinj Celzija.