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Poletje v Posočju: turistične kapacitete se hitro polnijo

Nova Gorica, 03. 06. 2026 19.18 pred 21 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Rafting na Soči

V Posočju optimistično zrejo proti glavni turistični sezoni. Lani so ustvarili milijon 67 tisoč nočitev in ob tem prvič po covidu presegli magično številko. Še bolj so veseli, da se obenem podaljšujeta doba bivanja in sezona. Kljub zaprtemu Kaninu in dvigu cen za plovbo na Soči, imajo številni že razprodane kapacitete.

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