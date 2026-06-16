Poletje v Termah Čatež: kjer zabava, sprostitev in sonce nimajo meja

Na poletni Termalni rivieri vas čaka svet vodnih dogodivščin pod vročim soncem. Najmlajši bodo uživali na Gusarskem otoku in v otroškem vodnem parku, ljubitelji adrenalina pa na legendarnih toboganih, kot je Bumerang in trio toboganov. Za sproščene poletne trenutke so tu počasna reka, bazen z valovi, Termalna formula in olimpijski bazen za aktivne obiskovalce. Za še bolj brezskrben obisk lahko obiskovalci e-vstopnice za Poletno Termalno riviero kupijo vnaprej ter si tako zagotovijo hitrejši vstop brez čakanja v vrsti in najnižjo ceno na izbrani dan obiska.

V Termah Čatež poletje traja tudi takrat, ko vreme ni popolno. Zimska Termalna riviera pod znamenitimi kupolami ponuja tropsko vzdušje z whirlpooli, slapovi, divjo reko in pokritimi tobogani, zato zabava ne pozna premora.

Po vodnih vragolijah sledi kulinarično razvajanje. Prenovljeni Snack Bar, priljubljeni Flying Goat, tajska restavracija Chuty's ter domači sladoled in sladice ustvarjajo pravo poletno kulinarično doživetje tik ob bazenih. Za popoln oddih so na voljo raznolike nastanitve – od prvega slovenskega družinam prijaznega Hotela Toplice Family Inn 4* do sodobnih apartmajev, mobilnih hišk in prestižnega kampa 5*. Posebno in vsekakor nepozabno doživetje ponuja tudi Gusarski zaliv s plavajočimi hiškami na jezeru.

Le nekaj minut stran obiskovalce pričakuje tudi Grad Mokrice, kjer se prepletajo zgodovina, golf, narava in vrhunska kulinarika. Poletno vzdušje v Čatežu dopolnjuje bogat animacijski program za vse generacije, večerna druženja in priljubljeni Cabana Lounge&Play, kjer poletni dnevi prehajajo v sproščene večere ob glasbi, koktajlih in zabavi. Dodatno mero adrenalina pa prinaša še lunapark z velikim panoramskim kolesom, gokarti in 5D simulatorjem. Poletje v Termah Čatež prinaša nepozabna doživetja za vso družino. Zato... Gremo v Čatež! Prvič. Spet. Vedno.