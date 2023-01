Poletje v Tuniziji in na Djerbi - 20 % do 31.1.!

Izkoristite ekskluzivne popuste za zgodnje prijave in si že danes zagotovite popolne poletne počitnice v celinski Tuniziji ali na otoku Djerba.

Pričakujejo vas neskončne peščene plaže, toplo morje in odlična all inclusive ponudba – po izjemno ugodni ceni!

icon-expand Tunizija FOTO: Arhiv ponudnika

Če je še pred leti veljalo, da je pri načrtovanju počitnic najbolje počakati na ugodne last minute ponudbe, danes temu ni več tako. Nedavna pandemija je dodobra zamajala temelje turizma, sledil je trend splošnega naraščanja cen in tako je v tem trenutku najbolje staviti na ekskluzivne 'first minute' popuste, s katerimi si lahko zagotovite udoben dopust po sprejemljivi ceni. To vsekakor velja tudi za Tunizijo, ki je že v preteklosti veljala za eno najugodnejših all inclusive destinacij, sedaj pa si popoln morski oddih na stičišču sredozemskega in arabskega sveta lahko zagotovite še ugodneje! V spletni turistični agenciji Počitnice.si so namreč pripravili posebno ponudbo počitnic v celinski Tuniziji (Hammamet, Monastir, Port el Kantaoui) in na otoku Djerba, ki temelji na kombinaciji cenovne dostopnosti in izjemne kakovosti storitve. Kdor zgodaj rezervira, največ profitira! Rezervirajte popolne all inclusive počitnice v celinski Tuniziji ali na otoku Djerba do 31.1. in si zagotovite izjemne popuste do -20%! Preverite izjemno ponudbo hotelov celinske Tunizije ter otoka Djerba TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite svoje želje glede datuma, letovišča, namestitve, storitve ter števila in starosti potnikov in že v nekaj urah boste na elektonski naslov prejeli najboljše ponudbe počitnic v Tuniziji in na Djerbi! Vse informacije o posebnih ugodnostih počitnic v Tuniziji lahko dobite tudi na telefonski številki 01/280 3000, na kateri vam bodo izkušeni svetovalci z veseljem odgovorili na vsa vprašanja ter vam pomagali pri izbiti najboljše namestitve za vaš okus, v kolikor pa imate raje oseben pristop, se lahko od ponedeljka do sobote oglasite v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Zakaj so počitnice v Tuniziji ali na Djerbi prava izbira? Čeprav se nahaja na afriški celini, je Tunizija v marsikaterem pogledu bližje Evropi. Kako tudi ne bi bila, ko pa je od Sicilije po zraku oddaljena vsega 150 kilometrov. Iz Ljubljane boste lahko na otok Djerba poleteli vsako sredo od 7. junija do vključno 27. septembra 2023 , v letovišča celinske Tunizije pa že od 26. aprila ter vse do 25. oktobra 2023. Poleg tega so dirketni leti proti Tuniziji večkrat na teden organizirani tudi z dunajskega letališča. Vsi hoteli v Tuniziji in na Djerbi, ki so del ponudbe turistične agencije Počitnice.si, se ponašajo s storitvijo all inclusive, ki zajema neomejene količine hrane in pijače skozi ves dan, pester animacijski program za otroke, številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa za odrasle (vadbe, sproščanja, vodni športi, razne zabave) ter vrhunski servis izjemno prijaznih ter gostoljubnih domačinov, ki vam bodo z veseljem pripovedovali o svojem življenju in deželi, na katero so izjemno ponosni. Zajtrk na plaži, popoldne na živahnih mestnih ulicah, večer pa pod puščavskim zvezdnatim nebom? Točno to so počitnice v Tuniziji! Rezervirajte svoj poletni oddih v letoviščih celinske Tunizije ali na otoku Djerba do 31.1.2023 in si že splošno izjemno dostopne cene počitnic zagotovite po še nižji ceni, tudi do 20 % ugodneje! Preverite ponudbo v iskalniku ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaju urah boste prejeli najboljše ponudbe za nepozabno poletno arabsko pravljico na stičišču Sredozemlja, Sahare in mogočnega gorovja Atlas! Za dodatne informacije in rezervacije so vam izkušeni svetovalci na voljo tudi na telefonski številki 01/ 280 3000!

Katere hotele v Tuniziji in na Djerbi priporočajo slovenski gostje? Nad izjemno hotelsko ponudbo v Tuniziji in na Djerbi so navdušeni tudi številni slovenski gostje, ki se vsako leto znova radi vračajo v deželo, ki so jo skozi stoletja zaznamovali vplivi različnih civilizacij: Feničanov, Rimljanov, Arabcev, Turkov in drugih. V letu 2022 jih je na celinskem delu Tunizije najbolj navdušil hotel El Mouradi Palm Marina 5*, ki leži v središču najbolj priljubljenega tunizijskega turističnega letovišča Port El Kantaoui, na dolgi peščeni plaži. Hotel je zgrajen v očarljivem špansko-mavrskem slogu, obdaja pa ga lep hotelski vrt. Le 2 km od hotela se razprostira golf igrišče El Kantaoui (36 lukenj), tretje največje tunizijsko mesto Sousse je oddaljeno le 10 km. Izjemno priljubljen je med slovenskimi počitnikarji tudi najbolj znan tunizijski otok Djerba, ki je od celine oddaljen le 3 kilometre, ponaša pa se z velikimi palmami, bogatimi nasadi oljk in dolgimi plažami iz drobnega belega peska. Tu lahko preživite umirjen dopust, se preizkusite v barantanju na simpatičnih bazarjih ali obiščete fascinantno farmo afriških krokodilov.

Na otok z gusarji ali prenočevanje v puščavo Tunizija je popolna destinacija tako za sproščeno poležavanje in oddih, kot tudi za aktivne počitnice. Tisti, ki si želite pobližje spoznati to mistično deželo na severu Afrike, se med počitnikovanjem na celini vsekakor morate odpraviti na izlet v center moderne in živahne prestolnice, na tuniško medino, kjer se preizkusite v barantanju. Dodatno lahko svoje počitnikovanje v celinski Tuniziji začinite še z obiskom enega najlepših safari parkov severne Afrike Friguia Park, kjer se boste pobližje srečali s sloni, žirafami, kamelami, opicami ter noji, živahni morski levi pa vam bodo pripravili prav poseben zabavni program. Tudi počitnice na Djerbi lahko izkoristite za izlet na celino preko morske ožine do gorovja Matmata, kjer še danes živijo Berberi ali pa se odpravite na poldnevni izlet po otoku. Posebna avantura je lahko tudi izlet na Flamingo otok z gusarji, ki bodo poskrbeli za pravo piratsko doživetje in vas zabavali s svojimi skeči ter igrami.

A to še ni vse: prav posebna izkušnja, ki se jo med počitnicami v Tuniziji ali na Djerbi vsekakor splača izkoristiti, je še 2-dnevni safari, na katerem si boste ogledali najstarejšo mošejo na afriški celini Okba Ibn Nafaa ter delavnico preprog, popoldne pa izkoristili za izlet s terenskimi vozili do gorske oaze Chebika in off road vožnjo v Saharo ter ogled kulis filma Vojna zvezd. Naslednji dan boste pot nadaljevali preko največjega slanega jezera Tunizije, Chott El Jerid in mesta Douz, oaze imenovane Vrata v Saharo, kjer se začenjajo prave peščene sipine. Nepozabno doživetje bo vsekakor sprehod po Sahari na kameljem hrbtu, potovanje do gorovja Matmata ter mesta El Jem, kjer si boste ogledali enega največjih in najbolj ohranjenih rimskih amfiteatrov. Vsekakor dogodivščina, ki si jo boste zapominili za vse življenje!

