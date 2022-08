Poletna doživetja v Kopru

Deset nepozabnih doživetij vas popelje v glavno mesto Slovenske Istre in na zeleno istrsko podeželje. Podajte se v lov na tartufe, okusite oljčna olja, istrska vina in druge kulinarične dobrote ter občutite blagodejnost naravne kozmetike. Uživajte v kolesarjenju v mesečini, na supu v sončnem zahodu, na vznemirljivem raziskovalnem sprehodu ali v sanjski večerji v dvoje.

Odkrijte skrivnostni svet tartufov s profesionalnim lovcem. Spoznajte, zakaj so tartufi tako cenjeni, kako jih nabiramo in kako pripravimo najbolj priljubljeno jed. Okusite in doživite lokalne specialitete.

Igra na prostem, ki vas popelje v svet mitov in legend. Podajte se na reševanje izziva in s pomočjo zemljevida z zgodbami spoznajte dediščino Slovenske Istre. Za rešen izziv ste nagrajeni s tipično istrsko marendo.

Sprehod skozi vinsko klet in ogled enega izmed večjih mlinov na reki Rižani se nadaljuje z degustacijo vrhunskih ekoloških vin, oljčnega olja, domačih mesnin in drugih lokalnih dobrot.

8. Doživetje v hiši oljčnega olja in kozmetike Carcauec

V hiši Carcauec boste spoznali življenje in delo na ekološki oljkarski kmetiji, kjer posebno pozornost posvečajo pridelavi oljk in kakijev. Degustirali boste oljčno olje, olive v slanici, kakijev kis, doma pečen kruh in testirali naravno kozmetiko s sivko. Po želji sledi tudi obisk štirih mini ponijev in sprehod po oljčniku.

9. Izlet do sončnega zahoda

Večerni izlet s supi v prvo vrsto pred čudovitim sončnim zahodom bo navdušil vse romantike in vse, ki uživajo v poletnih večerih in večernem kopanju.