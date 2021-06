Poletna šola hipnoze v Ljubljani in Mariboru

Znanja hipnoze lahko uporabite pri vodenju, prodaji, vzgoji otrok, izobraževanju, motivaciji hipnoza pozitivno vpliva na vašo karizmatičnost in komunikacijo. Lahko jo boste uporabili v svojem poslovnem in osebnem življenju.

Na Poletno šolo h i pnoze se lahko prijavite tudi če ste popolni začetniki, saj začnemo čisto od začetka, priporočamo pa jo tudi tudi vsem, ki ste o hipnozi že kaj prebrali in si želite svoje znanje poglobiti, predvsem pa preizkusiti v praksi. Hipnozo priporočamo vsem vodjem, podjetnikom, terapevtom, staršem, coachem, športnikom, trenerjem ter vsem, ki bi radi naredili spremembo na sebi. Še posebej se prijavite , če imate kakšno neželeno vedenje, omejujoče prepričanje, nekaj, kar vas omejuje. Če si že dalj časa želite narediti spremembo ali preboj v svojem življenju, je hipnoza najboljši način, da to dosežete. Poleg tega boste neizmerno uživali v številnih transih.

Hipnoza je stara toliko kot je staro človeštvo. Vsak dan in to večkrat na dan ste v transu, kajti kot rečeno – vse je hipnoza. Trans je stanje, ki ga dosegate med hipnozo. Poznamo naravni trans med vožnjo, ko pridete do cilja in sploh ne veste, kako ste do tja prišli, trans pred televizorjem, ko gledate dober film in pozabite na čas itd. Hipnotizirajo vas starši, hipnotizirajo vas mediji, hipnotizira vas okolica, predvsem pa hipnotizirate sami sebe. Vprašanje je le, ali vam vse te sugestije, ki jih nenehno dobivate, koristijo in vam pomagajo do želenih ciljev, ali vas vodijo v nasprotno smer. Hipnoza vam omogoča, da zavedno programirate svoj nezavedni um v smeri želenih ciljev in rezultatov. Za več informacij o poletni šoli hipnoze izpolnite obrazec tukaj .

Hipnoza in samohipnoza se dogaja v vas in okrog vas vsak dan, 24 ur na dan, tudi če tega ne veste ali če se tega ne zavedate povsem. Vsaka misel, ki jo imate, vsaka beseda, ki jo izrečete, vpliva na to, kako se vi počutite in kako se počutijo drugi okrog vas. Vsa zunanja in notranja komunikacija je hipnoza oz. samohipnoza. Hipnoza ima zaradi t. i. odrske hipnoze žal pogosto negativen predznak, vendar je to orodje, ki bi ga morali poznati vsi in ga pridobiti že v osnovni šoli ali celo v vrtcu. Hipnoza je eno od najučinkovitejših orodij za programiranje uma, spreminjanje prepričanj, vedenja in doseganja želenih ciljev.

Ste kdaj razmišljali, da bi se naučili hipnoze in bi jo lahko uporabili na sebi in z njo pomagali tudi drugim?

Kaj se boste v Poletni šoli hipnoze naučili?

Na delavnici boste spoznali, kaj je in kaj ni hipnoza, kako lahko nekomu pokažete in dokažete hipnotizabilnost in kako to, da smo vsi ljudje hipnotizabilni ter zakaj je vsaka hipnoza samohipnoza.

Naučili se boste, kako in kje začeti hipnozo, kako jo strukturirati, kako pripraviti zelo direktiven in indirektiven način za hipnozo oziroma samohipnozo. Dobili boste vpogled v zgodovino hipnoze in v delo največjih hipnotizerjev vseh časov, od Miltona H. Ericksona, dr. Richarda Bandlerja, Paula McKenne, Tonyja Robbinsa, Dave Elmana in drugih, ki so raziskovali, proučevali moč nezavednega uma in oblikovali hipnozo, kot jo poznamo danes. Osvojili boste različne indukcije (uvode) v hipnozo in samohipnozo, postavljanje dobrih vprašanj, uporabo hipnotičnih jezikovnih vzorcev, metafore, načine in metode za doseganje trajnostnih sprememb vedenja. Spoznali boste časovno črto in regresijo v hipnozi. Naučili se boste, kako izvesti hipnozo z odprtimi očmi, kako jo izvajati pred skupino, poleg tega pa boste znali pripraviti svoj osebni laboratorij uma, eno najbolj naprednih tehnik za samohipnozo na svetu.

Dodobra boste spoznali široko uporabnost hipnoze v vsakdanjem življenju, hipnozo na področju odnosov (partnerski odnos, starševski odnosi, vzgoja …), hipnozo v poslovnem svetu (uporaba hipnoze pri vodenju, prodaji, pisanju prodajnih besedil) in športu ter hipnozo za odpravljanje odvisnosti in neželenih vedenjskih vzorcev (kajenje, grizenje nohtov, motnje prehranjevanja, motnje spanja …).

Večina ljudi se naših delavnic hipnoze in samohipnoze udeleži zase, da se naučijo s samohipnozo spreminjati svoj notranji svet, postanejo bolj mirni, bolj samozavestni, bolj osredotočeni, bolj uspešni itd. Nekateri se odločijo pridobiti znanje hipnoze in samohipnoze z namenom, da s hipnozo začnejo ali nadgradijo svoj posel. Na delavnici boste dobili VEČ KOT DOVOLJ znanja za začetek svoje lastne prakse, je pa za to potrebne veliko VAJE, zato boste med delavnico veliko vadili in tako pri sebi odpravili morebitna omejujoča prepričanja ter spremenili neželena vedenja. Ob koncu delavnice boste znali sebi in drugim s hipnozo pomagati do želenih ciljev in rezultatov.

Kako poteka Poletna šola hipnoze?

Poletna šola hipnoze oz. delavnica Certificiran Praktik Hipnoze se začne v torek, 15. junija 2021, ONLINE.

Vsak teden dobite dostop do dveh modulov (torek in četrtek), skupaj 18 modulov in izpit. Moduli trajajo povprečno 60 minut in so strukturirani tako, da najprej pridobite osnove hipnoze, nato z vsakim modulom znanje poglabljate, širite in nadgrajujete. Zraven vsakega modula prejmete gradivo v pdf. Poleg tega dobite vrsto posnetkov s praktičnim prikazom tehnik hipnoze in samohipnoze.

Ker ima vsako znanje vrednost takrat, ko ga uporabite v praksi, dajemo na delavnici hipnoze in samohipnoze velik poudarek prav vajam. S tem namenom boste vadili samohipnozo, ob tem pa boste povabljeni v manjše skupine, v katerih boste vsako novo tehniko sproti vadili in osvojili, da postane vaša nezavedna kompetenca.

V času Poletne šole hipnoze (junij, julij in avgust) se bomo vsak mesec enkrat srečali tudi ONLINE V ŽIVO. Prednost online izobraževanja in online srečanj v živo je v tem, da če boste takrat zasedeni ali na dopustu brez dostopa do interneta, lahko oglede vseh modulov kot tudi online srečanj prilagodite svojemu urniku in si jih pogledate, ko imate oziroma si vzamete čas za svoj napredek.

Kaj pa ko bom na dopustu?

Moduli so zabavni, koristni uporabni. Dostop do njih imate preko telefona, tablice ali računalnika. Kjerkoli imate dostop do interneta, lahko dostopate do vsebin. Če na dopustu želite popoln odklop, nič hudega, saj vas moduli počakajo. Če pa imate željo, da boste 1 uro ali 2 uri tedensko na dopustu poslušali novo znanje o hipnozi in samohipnozi, boste to lahko naredili. Pozitivna plat delavnice je ta, da lahko vsebine poslušate in se učite takrat, ko si sami želite.

Kakšne rezultate dosegajo udeleženci delavnice hipnoze?

Tukaj je le nekaj primerov rezultatov naših udeležencev:

- po 37 letih prenehala s kajenjem,

- partner se je vrnil k meni in otroku,

- po 17 letih prvič spet šla na zmenek,

- otrok nima več strahu pred testi in šolo,

- 35 % manj telesne teže,

- iz moške energije sem šla v žensko in našla sorodno dušo,

- odpravil sem strah pred letenjem,

- nehala sem jesti čokolado,

- končno spim vso noč,

- shujšala 15 kg in težo z lahkoto vzdržujem,

- našla partnerja, s katerim imava ljubeč odnos in tudi poslovno sodelujeva,

- promet se je v treh letih povečal z 1,2 na 8 milijonov evrov.

Tem rezultatom in prebojem se pridružujejo številni drugi, saj je bilo na naših delavnicah preko 1000 udeležencev, ki s pomočjo hipnoze in samohipnoze spremenijo svoje misli, svoje čustveno stanje in vedenje, s tem pa lahko dosežejo tudi želene rezultate. Stranski pozitivni učinek, ki ga boste po delavnici imeli, je ta, da boste bolj umirijeni, osredotočeni in lažje dosegali cilje na osebnem in/ali na poslovnem področju.

Ali je Poletna šola hipnoze primerna tudi za podjetja?

Seveda. Številna podjetja doma in po svetu so že prepoznala, da je hipnoza lahko koristna tako za komunikacijo, vodenje zaposlenih kot za uspešnejšo prodajo. Hipnoza vpliva na karizmo. Če želite povečati karizmo oz. karizmatičnost, se prijavite. Napišite v opombe, da bi se radi prijavili preko podjetja, ker je nekoliko drugačna prijavnica. Če ste zaposleni v podjetju, vam bo delavnica pomagala povečati samomotivacijo, samozavest, spoznali boste nove načine komunikacije, besede, ki prodajajo (in tudi tiste, ki ne), jezikovne vzorce za bolj učinkovito vodenje in še in še. Z udeležbo na delavnici preko podjetja prejmete tudi certifikat Karizmatični vodja 1 oz. Karizmatična komunikacija 1.

Zakaj se prijavite na Poletno šolo hipnoze?

Če bi radi izkoristili več potenciala, ki ga imate, se prijavite, saj boste presenečeni, kako lahko spremenite svoja prepričanja in svoj notranji svet. Če bi radi naredili spremembo, preboj v svojem življenju, se prijavite, saj vam hipnoza pomaga odpraviti blokade in nadzor nad vašim umom. Če bi radi uporabili Zakon privlačnosti v želeni smeri, se prijavite, saj hipnoza pomaga pri spremembi misli in spremembi vibracije. Če ste doživeli pregorelost ali ste pregoreli zaradi obilice dela in stresa, vam hipnoza lahko pomaga pohitriti okrevanje in pridobitev življenjske moči, ki ste jo prej imeli. Če ste podjetniki ali vodje, lahko s hipnozo povečate karizmatičnost, komunikativnost, samozavest in prepričljivost.

Za več informacij o POLETNI ŠOLI HIPNOZE, kliknite TUKAJ in izpolnite obrazec.

BONUS:

Z udeležbo na online Poletni šoli hipnoze dobite še poseben bonus – možnost udeležbe na 4-dnevnem tečaju Certificiran praktik hipnoze v živo v Ljubljani ali Mariboru.

Maribor*:

18. avgust 2021, 16.30–20.30

19.–21. avgust, 9.00–17.30

ALI

Ljubljana*:

25. avgust 2021, 16.30–20.30

26. do 28. avgust, 9.00–17.30

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov. Glede na trenutne razmere lahko termine, ki so planirani v živo, izpeljemo v celoti ali delno preko spleta.

Na koncu dobite mednarodni certifikat, ki ga podpiše eden najboljših hipnotizerjev vseh časov, dr. Richard Bandler.

MNENJA UDELEŽENCEV:

Celotna vsebina, dragocenost in uporabnost vsebine za življenje in darilo sebi in drugim. (Klavdija)

Najbolj všeč mi je bil način podajanja znanja in kombinacija on-line in srečanje v živo. On-line omogoča, da večkrat poslušaš isto vsebino, ker jo vsakokrat drugače razumeš in drugače slišiš. (Tina)

Glavni mejniki so nastali doma v odnosih, nam je lepše. Predvsem sem bolj sproščen, ne sekiram se toliko, če gre kaj drugače. Vidim bolj lepe stvari, znam tudi več pohvalit. Delavnica je bila super. Vse pohvale Aleksandru. Njegova energija mi je ob jutranjem poslušanju polepšala dan in me naravnala v pravo smer. Polno uporabnega znanja, ki ga bom z veseljem prenesel v svojo prakso in med moje varovance. Polno odličnih modulov, res dobro posneti in zamišljeni. Poleg tega so mi bila zelo všeč online srečanja v živo, ker smo se spoznali še z drugimi sošolci in smo lahko še mi podelili svoje želje, izkušnje, naučeno. (Peter)

Ena izmed mojih pesmi pravi: “Ne bodi, kar nisi,” in na delavnicah hipnoze sem se naučila prav to, da si lahko s hipnozo, z vizualizacijo pomagamo priti do tega, kar si želimo, da smo; da se naučimo, kako reči ne stvarem, ki jih nočemo v našem življenju, in da rečemo JA tistemu, kar si želimo. (Ditka)

Vaša delavnica je bila Game Changer. S pomočjo tehnik hipnoze in NLP sem v zelo kratkem času uspel narediti osebni preboj na področju posla. In sicer to v številkah pomeni, realizacija z 1,2 milijona evrov na 2,1 milijona evrov v enem letu ter na 8 milijonov evrov v treh letih. (Robert)

Ta sistem, način predavanja je zelo v redu. Videoposnetki so fajn, ker lahko ustaviš, prevrtiš, še enkrat pogledaš. Tudi ta srečanja v živo in to, da smo se s skupinicami dobivali, je tudi pri nas šlo zelo v redu in smo se imeli zelo fajn. Prva taka vidna in merljiva sprememba pri meni je to, da spim, da dobro spim, da fajn spim celo noč. To je super. Potem nek preboj je pa bil spoznanje, da si mi realnost kreiramo sami. In moram reči, da sem nehala vrteti stare filme, naložila novi software, ki ga pridno ponavljam vsak dan in sem v dosti boljši energiji, dosti bolj sem razpoložena, v dosti boljšem stanju. (Biljana)

PREDAVATELJ POLETNE ŠOLE HIPNOZE:

Dr. Aleksander Šinigoj

NLP Master Trener, ustanovitelj Mastermind akademije

Za več informacij o POLETNI ŠOLI HIPNOZE, kliknite TUKAJ in izpolnite obrazec na dnu strani.