Slovenija

Poletna šola strojništva navdušuje mlade

Ljubljana, 28. 08. 2025 21.03 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Ana Vidic Kostevc
Več kot sto osnovnošolcev zadnje izdihljaje počitnic preživlja kar v šoli. Na ljubljanski Fakulteti za strojništvo namreč poteka poletna šola strojništva. Na njej učenci spoznavajo svet sodobnega inženirstva v praksi in snujejo ter sami izdelujejo razne izdelke od prenosnih vremenskih postaj do silikonskih modelov za pralineje. Pripravili pa so tudi posebno delavnico za dekleta, saj želijo razbiti mite o strojništvu in ta inovativen poklic približati tudi njim.

fakulteta za strojništvo šola strojništva
ArkaMast
29. 08. 2025 10.42
Programirajmo v Pythonu pa smo zmagali.
