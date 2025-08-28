Slovenija
Poletna šola strojništva navdušuje mlade
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Več kot sto osnovnošolcev zadnje izdihljaje počitnic preživlja kar v šoli. Na ljubljanski Fakulteti za strojništvo namreč poteka poletna šola strojništva. Na njej učenci spoznavajo svet sodobnega inženirstva v praksi in snujejo ter sami izdelujejo razne izdelke od prenosnih vremenskih postaj do silikonskih modelov za pralineje. Pripravili pa so tudi posebno delavnico za dekleta, saj želijo razbiti mite o strojništvu in ta inovativen poklic približati tudi njim.
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.