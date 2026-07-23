Slovenija
Poletna šola: za mlade, ki si želijo vedeti več
Ste se kdaj vprašali, zakaj se v šoli učimo tudi stvari, ki nas ne zanimajo in nam ne koristijo? Ravno zaradi tega je nastala poletna šola Pot do uspeha, ki poteka že šesto leto zapored, letos kar na 12 lokacijah po državi. Prijavi se lahko čisto vsak mladostnik, ki bi se rad naučil veščin javnega nastopanja, ekonomije, podjetništva, pa tudi, kako postati boljši človek.
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- 03:01Iz 24UR: Poletna šola Pot do uspeha
- 03:00Iz SVETA: Pogovor z Aljošo Kilerjem
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