Poletna turistična sezona v občini Piran boljša kot pred pandemijo

V devetih dneh avgusta so v hotelih občine Piran zabeležili 56.000 prenočitev, kar je 22 % več kot lani in 1 % več kot leta 2019.

Nastanitvene kapacitete v občini Piran so odlično zasedene, poudarjajo v Turističnem združenju Portorož. Kot so zapisali, je letošnja poletna sezona celo boljša kot pred pandemijo, predvsem na račun boljše zasedenosti zasebnih in drugih manjših nastanitvenih obratov. Julija so v vseh nastanitvenih kapacitetah piranske občine zabeležili dobrih 342.000 nočitev, kar je 3 % več kot lani in 4 % več kot leta 2019. V hotelih so julija zabeležili 170.000 hotelskih prenočitev, kar je 15 % več kot lani. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da so letos za razliko od lani odprti vsi hoteli na destinaciji, so navedli pri TZP.

Piranska občina je že lani močno vodila po število unovčenih turističnih bonov, ta trend pa se nadaljuje tudi letos. "Se je pa letos povečalo število tujih gostov, s čimer se je naša odvisnost od bonov nekoliko zmanjšala," je povedal Aleksander Valentin, direktor TZP. Julija so tujci ustvarili 40 odstotkov, v hotelih pa polovico vseh nočitev. Med njimi je največ Avstrijcev, Madžarov in Nemcev, sledijo Čehi, Slovaki in Italijani.

V vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran so od januarja do konca julija zabeležili 586.500 nočitev, kar je za 4 % več v primerjavi z lani. Pred pandemijo so sicer v tem obdobju običajno že presegli milijon prenočitev. Nastanitvene kapacitete so odlično zasedene še vse do jeseni, nekatere celo do konca leta. Turistični delavci upajo le, da jih ne bo ustavilo ponovno zaprtje turistične dejavnosti.