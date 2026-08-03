Poletna vročina ne prizanaša cestam: od kod kolesnice in razpoke?

Asfalt je temperaturno občutljiv material, zato visoke temperature vplivajo na njegove mehanske lastnosti, pojasnjuje dr. Lidija Ržek z Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Na obstojnost vozišča poleg temperature pomembno vplivajo tudi sestava in lastnosti asfaltne zmesi, prometne obremenitve ter vse bolj izraziti vplivi podnebnih sprememb. Asfalt je namreč sestavljen iz kamnitega agregata in bitumenskega veziva, ki deluje kot "lepilo" med zrni mineralnega materiala. Pri visokih poletnih temperaturah pa bitumen, katerega lastnosti se spreminjajo s temperaturo, postane mehkejši, zaradi česar se asfaltna plast pod težkimi prometnimi obremenitvami lažje deformira.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Poškodovana cesta zaradi vročine Ema Kemperle

Vročina lahko poškoduje tudi vozišče ZAG



Sicer so sodobne asfaltne zmesi zasnovane tako, da prenesejo tako zimski mraz kot poletno vročino, a vse pogostejši vročinski valovi predstavljajo velik izziv.

Posledica visokih temperatur so deformacije vozišč

Visoke temperature najbolj vplivajo na nastanek kolesnic – vzdolžnih deformacij na vozišču v smeri vožnje, ki nastajajo predvsem zaradi ponavljajočih se obremenitev težkih tovornih vozil. V vročini se bitumensko vezivo v asfaltu zmehča, zato se vozišče hitreje trajno deformira. K nastanku kolesnic lahko prispevajo tudi neustrezno načrtovana voziščna konstrukcija, neustrezno izbrana asfaltna zmes, staranje materialov ali preobremenjen promet. Kolesnice niso le estetska pomanjkljivost. Ob močnem dežju se v njih zadržuje voda, kar povečuje nevarnost akvaplaninga in zmanjšuje prometno varnost. V ZAG s terenskimi meritvami in laboratorijskimi preskusi spremljajo obnašanje asfaltnih zmesi ter preverjajo njihovo odpornost na obremenitve in visoke temperature.

Nove raziskave so usmerjene v razvoj asfaltnih zmesi