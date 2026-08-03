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Slovenija

Poletna vročina ne prizanaša cestam: od kod kolesnice in razpoke?

Ljubljana, 03. 08. 2026 20.56 pred 40 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.V.
Vročina lahko poškoduje tudi vozišče

Poletni vročinski valovi so vse pogostejši, vplivajo pa tudi na vozišča. Površina asfaltnega vozišča se namreč lahko segreje na 60 stopinj Celzija. Vozniki pogosto opažajo kolesnice, razpoke ali poškodovana vozišča, vendar ali veste, zakaj do njih prihaja?

Asfalt je temperaturno občutljiv material, zato visoke temperature vplivajo na njegove mehanske lastnosti, pojasnjuje dr. Lidija Ržek z Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Na obstojnost vozišča poleg temperature pomembno vplivajo tudi sestava in lastnosti asfaltne zmesi, prometne obremenitve ter vse bolj izraziti vplivi podnebnih sprememb.

Asfalt je namreč sestavljen iz kamnitega agregata in bitumenskega veziva, ki deluje kot "lepilo" med zrni mineralnega materiala. Pri visokih poletnih temperaturah pa bitumen, katerega lastnosti se spreminjajo s temperaturo, postane mehkejši, zaradi česar se asfaltna plast pod težkimi prometnimi obremenitvami lažje deformira.

Sicer so sodobne asfaltne zmesi zasnovane tako, da prenesejo tako zimski mraz kot poletno vročino, a vse pogostejši vročinski valovi predstavljajo velik izziv.

Posledica visokih temperatur so deformacije vozišč

Visoke temperature najbolj vplivajo na nastanek kolesnic – vzdolžnih deformacij na vozišču v smeri vožnje, ki nastajajo predvsem zaradi ponavljajočih se obremenitev težkih tovornih vozil. V vročini se bitumensko vezivo v asfaltu zmehča, zato se vozišče hitreje trajno deformira.

K nastanku kolesnic lahko prispevajo tudi neustrezno načrtovana voziščna konstrukcija, neustrezno izbrana asfaltna zmes, staranje materialov ali preobremenjen promet. Kolesnice niso le estetska pomanjkljivost. Ob močnem dežju se v njih zadržuje voda, kar povečuje nevarnost akvaplaninga in zmanjšuje prometno varnost.

V ZAG s terenskimi meritvami in laboratorijskimi preskusi spremljajo obnašanje asfaltnih zmesi ter preverjajo njihovo odpornost na obremenitve in visoke temperature.

Nove raziskave so usmerjene v razvoj asfaltnih zmesi

Nove asfaltne zmesi bodo bolje prenašale visoke temperature, večje obremenitve in hkrati imele manjši vpliv na okolje. Izmed obetavnih rešitev so najbolj izpostavljena izboljšana bitumenska veziva, modificirana s polimeri ali drugimi dodatki, optimizirane sestave asfaltnih zmesi ter uporaba recikliranih materialov, ki ob ustrezni kakovosti prispevajo h krožnemu gospodarstvu.

Na ZAG-u razvijajo in preizkušajo nove materiale z naprednimi laboratorijskimi metodami ter sodelujejo pri uvajanju inovacij v prakso, saj bodo prav kakovostni materiali ključni za gradnjo cest, ki bodo kos vse bolj zahtevnim podnebnim razmeram.

Ob tem na ZAG opozarjajo, da asfaltne ceste ali dvorišča ne moremo zaščititi ali ohlajati. V tujini so sicer poskusili z različnimi ukrepi, ki pa se niso izkazali za najbolj učinkovite. Občasno hlajenje z vodo, svetlejši oziroma reflektivni premazi in posipanje so nekateri izmed ukrepov, ki začasno sicer zmanjšajo segrevanje površine, vendar imajo omejen učinek in jih je težko dolgoročno izvajati. Najbolj učinkovito je senčenje z drevesi in izbira asfaltne zmesi z večjo temperaturno odpornostjo.

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KOMENTARJI9

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SDS-NSi-Butale
03. 08. 2026 21.37
Zdaj bo DARS imel še en izgovor več, pa ministrstvo zaradi katastrofalnih državnih cest in župani za lokalne.
Odgovori
0 0
stekeras
03. 08. 2026 21.16
Realno so vse poskodbe od tovornjakov, osebna vozila neelektricna bi lahko bila oproscena cestne dajatve, elektricna so tezja
Odgovori
+4
4 0
Minifa
03. 08. 2026 21.15
Na Jutranjem listu lahko preberemo..Analiza Jutarnjega lista izpostavlja, da je poskus prikrivanja prisotnosti nepooblaščenih oseb v varovanem vozilu slovenske predsednice sprožil resno afero o transparentnosti delovanja oblasti, saj so bile podrobnosti razkrite šele pod pritiskom medijev [1]. Zatajevanje identitete sopotnic in začetni molk pristojnih organov sta povzročila padec zaupanja javnosti ter sprožila vprašanja o zlorabi državnih virov za zasebne namene [1]. Več podrobnosti o dogajanju in političnih posledicah je na voljo v analizi Jutarnjega lista.
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+4
6 2
Lujzek Biber
03. 08. 2026 21.32
O asfaltu se gre
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
03. 08. 2026 21.36
ti si tak opran da komentiras v vsakem clanku enako
Odgovori
+1
1 0
Hugh_Mungus
03. 08. 2026 21.13
Mogoče bo to končno dovolj velik povod, da se zasadi kako drevo več na račun kakega pasu manj.
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-2
0 2
Anion6anion
03. 08. 2026 21.10
Bo Vrtovec vse zrihtal.
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+0
2 2
ptuj.si
03. 08. 2026 21.14
Saj je Alenka uredila z 700 milijoni aneksov.
Odgovori
+6
6 0
Kritikizstajerske
03. 08. 2026 21.37
toti samo sebi v žep laznivec hujskaski
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+1
1 0
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