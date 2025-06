Poletne počitnice za otroke zaposlenih v Lidlu: tematski tabori, kjer nastajajo nepozabni spomini

Za Aleksandra M., ki je v Lidlu Slovenija zaposlen na področju IT, je letovanje, ki ga omogoča njegov delodajalec, priložnost, da njegova hči Viktoria spozna nove prijatelje in si ustvari nepozabne spomine, medtem ko si sam v teh dneh lahko vzame čas zase, tako za obveznosti, ki jih je odlagal, kot za užitke. "To je za starše sproščujoč teden, saj vemo, da so otroci v varnem okolju, na koncu pa jih vedno že zelo pogrešamo," pravi.

Desetletna Viktoria vsako leto nestrpno pričakuje začetek počitnic, odkar hodi na Lidlova letovanja, pa še toliko bolj. Tudi letos je med različnimi tabori izbrala letovanje v Pacugu. "To je bila zame že prvič nepozabna izkušnja," pravi Viktoria, ki ji ni prav nobena težava, da ne bo imela spremstva staršev. "Spoznala sem prijateljici Manco in Manco, hrana je bila odlična, mentorji pa zelo prijazni," pripoveduje. "In seveda sem tudi letos izbrala Pacug."

Podjetje je s tem postalo del njihove družine

Nad Pacugom je tako kot Viktoria navdušen tudi Naid, sin Dženane L., namestnice vodje Lidlove poslovalnice, ki gre tako kot Viktoria na letovanje že tretjič. "Ko sem prvič šel v Pacug, so bile to zame ter moja brata in sestro prve počitnice brez staršev. Spoznal sem nove prijatelje," razlaga Naid, ki se veseli tudi letošnjih dogodivščin.

Kot opaža njegova mama Dženana, se otroci radi pohvalijo, da jim takšne počitnice omogoča Lidl, s čimer je podjetje postalo del njihove družine. "Da lahko gredo moji trije otroci na takšne počitnice, mi veliko pomeni predvsem zaradi njihovega osebnega razvoja in pridobivanja izkušenj," pravi Dženana. Ko so njeni otroci na počitnicah, pa si vzame čas za aktivnosti, ki jo veselijo, kot sta pohodništvo in kolesarjenje.