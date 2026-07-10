Poletne temperature dva tedna hitreje kot nekoč

Člani podnebnega sveta, ki je neodvisno znanstveno posvetovalno telo vlade za podnebno politiko, so o pojavnosti vročinskih valov in nevarnosti vse pogostejših vremenskih ekstremov razpravljali na 22. redni seji sveta pred tednom dni. Opozorili so, da bodo zaradi podnebnih sprememb vročinski valovi postali pogostejši in intenzivnejši, so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Kot je ob tem poudaril namestnik predsednika podnebnega sveta Jonas Sonnenschein, da vročinski valovi niso le skrajni meteorološki pojav, ampak imajo zelo resne posledice.

"Pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi so tiste posledice podnebnih sprememb, ki imajo najhujše posledice za zdravje, gospodarstvo in naravo. Konkretno to pomeni več deset tisoč dodatnih smrti v Evropi letno, bolnišnice, ki se hkrati spopadajo z večjim številom bolnikov in slabo ohlajenimi prostori, poškodbe vitalne prometne infrastrukture (asfalt, upognjene železniške tirnice), višje cene električne energije zaradi slabih hidroloških razmer, nižjo produktivnost delavcev (zlasti tistih, ki delajo na prostem), obsežne izgube pridelka v kmetijstvu, lokalno pomanjkanje vode, cvetenje strupenih alg ter gozdne požare," je nanizal.

Da se podnebne spremembe že kažejo v premiku letnih časov, pa je opozoril predsednik sveta Zaplotnik. "Poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja in vztrajajo dva tedna dlje v jesen. Trenutno podnebje v sredini julija tudi v Sloveniji že omogoča temperature celo do 43 stopinj Celzija, kar vidimo v naboru možnih rešitev ansambelskih vremenskih napovedi," je dejal.