Poletne temperature se poslavljajo, a sončno vreme se bo še nadaljevalo

Kljub temu da smo že krepko zakorakali v meteorološko jesen, so razmere marsikje še povsem poletne. Najvišje temperature beležimo na Primorskem, kjer niso vroči le popoldnevi, ampak so zelo topli tudi noči in jutra. V Podnanosu in Dolenjah pri Ajdovščini so danes ob šesti uri zjutraj izmerili kar 24 stopinj Celzija. Tri stopinje manj so izmerili v Vedrijanu v Goriških brdih, pri 20 stopinjah Celzija pa se je živo srebro ustavilo v Novi Gorici, Kopru in Godnjah na Krasu.

Vzrok za tako visoke temperature je šibka burja, ki na Primorskem vztraja že več kot en teden. Drugod po državi je vetra manj, zato so jutra precej bolj sveža, marsikje jih spremlja tudi megla ali nizka oblačnost. September je po številu dni z meglo primerljiv z ostalimi jesenskimi in tudi zimskimi meseci. Če v avgustu v povprečju beležimo šest meglenih dni, ta številka v septembru naraste že na 12, kar je le en dan manj kot decembra, ki velja za najbolj meglen mesec v letu. Na srečo pa megla septembra še ni tako vztrajna in nam običajno vzame le kakšno uro ali dve dopoldanskega sonca.

Tudi danes se bo megla hitro razkrojila, tako da je pred nami še en sončen in poletno topel dan. Več oblačnosti bo le nad hribovitimi predeli zahodne in severne Slovenije, kjer bo pozno popoldne ali zvečer nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem se bo tudi danes ogrelo malo nad 30 stopinj Celzija. V večjem delu vzhodne in osrednje Slovenije pričakujemo od 27 do 29, na Gorenjskem pa 25 stopinj Celzija.