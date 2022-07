Poletni kino sedaj na voljo tudi na plaži

Načrtovanega dopusta se zelo veselite, hkrati pa veste, da boste zamudili nekaj nadaljevanj najljubše serije. Tudi otroci bodo na morju sitni, če bodo v času počitnic prikrajšani za ogled priljubljenih risank. Ste prepričani, da potrebujete tak dopust?

V prispevku predstavljamo preprosto rešitev tv2go in vse prednosti mobilne televizije. Zakaj si ne bi končno privoščili ogleda tistega dolgo želenega filma, otrokom pa priredili nepozabnega doživetja s kinom na prostem? Sanjski kino na plaži Kaj je lepšega kot ležanje v udobnem ležalniku na plaži, počasno srkanje osvežilnega koktajla, sol na koži, veter v laseh, šumenje valov in ogled najljubše televizijske serije ... Čeprav se sliši kot sanjski dopust, je ta lahko resničen, saj ga omogoča mobilna televizija . Da si pričarate poletne večere v družbi bogatih programov ali ustvarite poletni kino z mobilno televizijo, potrebujete samo dobro internetno povezavo ter telefon, tablico ali prenosni računalnik.

icon-expand Par gleda najljubšo oddajo kar v šotoru. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj boste navdušeni? Če bi radi dopustniški prosti čas oblikovali po svojem okusu in ga brez slabe vesti namenili ogledu filmov, serij in drugih televizijskih vsebin, preberite prednosti mobilne televizije T-2 tv2go: - Kjer koli in kadar koli, doma ali v tujini: Vse vsebine so dostopne v katerem koli internetnem omrežju v Sloveniji, v slovenskih mobilnih omrežjih in na območju Evropske unije. - Ogled na različnih napravah z internetno povezavo: Programe lahko spremljate na različnih napravah – računalniku, tablici ali pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android, iOS ali Windows. - Televizija v živo: Ne glede na to, kje ste ali katero napravo imate ob sebi, lahko televizijski program gledate v živo. Imate tudi možnost kreiranja profilov in urejanja vrstnega reda TV-programov, da vas bo na dopustu spremljal občutek domačnosti. - En uporabniški profil za več gledalcev: Kar trije uporabniki lahko istočasno gledajo vsak svoj program znotraj istega profila, v katerem je enak razpored programov na različnih digitalnih napravah. - Kakovostne vsebine za vse starosti in okuse: Videoteka vsebuje več tisoč filmov, serij, risank in drugih vsebin v HD-kakovosti. - Dostop do posnetih vsebin: Kadar vnaprej veste, da si ne boste mogli vzeti časa za priljubljeno serijo, izkoristite možnost nastavitve snemanja in do posnetih vsebin enostavno dostopajte kasneje. - Nastavitev opomnika: Če določenih vsebin ne želite zamuditi, uporabite opomnik in se sprostite, dokler vas naprava ne bo spomnila na ogled želene vsebine. - Uporaba časovnega zamika: Da vam ne bo treba načrtovati dopustniškega časa, si priljubljene vsebine oglejte za sedem dni nazaj s pomočjo časovnega zamika, mimogrede pa preskočite še oglase. - Gledanje istega filma na drugi napravi: Če se zgodi, da boste morali sredi filma gledanje prekiniti, nič hudega; nadaljevanje vas bo pričakalo na drugi napravi vašega profila.

icon-expand Ležanje na plaži in gledanje najljubše serije. FOTO: Arhiv naročnika

Kino pod zvezdami ali oblaki Z mobilno televizijo, ki ponuja pester nabor programov in vsebin za vse starosti in okuse, kjer koli in kadar koli ustvarite kino predstavo za vse generacije ali poskrbite za nepozabno zabavo v slabem vremenu. Kaj boste gledali? Z aplikacijo tv2go lahko enostavno pregledate ponudbo vsebin . V videoteki na ogled čaka več kot 2500 filmov, televizijskih serij ter zabavnih, dokumentarnih in izobraževalnih oddaj. Do najboljših vsebin vas loči le nekaj klikov. V urejeni videoteki so vsebine za lažje iskanje razdeljene v kategorije, med katerimi so na vrhu priljubljene: - Podcasti je kategorija s svetovalnimi posnetki. - Kategorija Filmi je pregledno razdeljena na najbolj gledane, priljubljene, najbolje ocenjene ali nagrajene z Oskarji ipd., filme pa lahko iščete tudi po žanru. - Posebej sta na vrhu izpostavljeni kategoriji slovenskih in evropskih filmov. - Svojo kategorijo imajo tudi dokumentarni filmi in serije. - V videoteki je hitro dostopna kategorija vsebin za otroke.

icon-expand Risanke bodo z mobilno televizijo na voljo tudi na dopustu. FOTO: Arhiv naročnika