Svetli način
Slovenija
Poletni kolesarski izziv z Lidlom: Osvoji Trek kolo in stopi v ritem profesionalcev!

Ljubljana, 29. 07. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 12 dnevi

P.R.
Poletje je čas svobode, sonca in gibanja. Dnevi so dolgi, ulice in steze so polne življenja, narava pa vabi, da se ji približamo na kolesu. In prav zdaj je pravi trenutek, da naredite nekaj zase – združite zabavo, aktivni življenjski slog in možnost, da osvojite vrhunsko nagrado!

Lidl Slovenija vas vabi, da se do vključno 3. avgusta 2025 preizkusite v spletni nagradni igri, kjer lahko z nekaj spretnosti in sreče osvojite gorsko kolo TREK Roscoe 7 ali eno izmed 10 Lidl vrednostnih kartic v vrednosti 40 €. Kolesarska pot do nagrade pričnite na povezavi www.lidl-trek.si.

Lidl TREK

Poletje in kolo – popolna kombinacija

Kolesarjenje je ena najbolj priljubljenih in koristnih oblik gibanja – krepi srce, sprošča um, omogoča pobeg iz rutine in povezuje generacije. Ne glede na to, ali raje zavijete v gozdno stezo, prevozite makadamske poti ali pa se s kolesom odpeljete po opravkih – vsaka vožnja šteje.

Letos pa vam Lidl daje še en razlog več, da stopite na pedala – igrivo, poletno in povsem brezplačno nagradno igro, kjer ste za sodelovanje nagrajeni že z drobnimi presenečenji, za piko na i pa morda še z vrhunskim kolesom!

Lidl TREK

Kako sodelovati? Enostavno in zabavno:

1. Obiščite www.lidl-trek.si

2. Zaigrajte spletno kolesarsko igro: zbirajte točke, izogibajte se oviram in pridite do cilja

3. Po koncu igre izpolnite obrazec z vašimi podatki

Vsak sodelujoči prejme kupon za 99 % popust na kilogram banan v aplikaciji Lidl Plus

Saj vsak kolesar ve, da so banane odličen vir energije!

Kakšne nagrade vas čakajo?

- Glavna nagrada: TREK Roscoe 7 – izjemno robustno gorsko kolo, zasnovano za raziskovanje brezpotij, trail vožnjo in vsakodnevne avanture

- 10x vrednostna kartica Lidl po 40 € – za brezskrbno poletje

Lidl TREK

Kolesarstvo ni le igra – je način življenja. Lidl pa stoji za najboljšimi.

Lidl je glavni sponzor mednarodne profesionalne kolesarske ekipe Lidl-Trek, ki nastopa na največjih svetovnih dirkah, vključno s Tour de France, Giro d'Italia in drugimi. Vrhunski športniki iz te ekipe so vzor discipline, predanosti in moči – vrednote, ki jih Lidl želi približati vsakemu posamezniku, tudi skozi to igrivo poletno nagradno akcijo.

Klikni, igraj, osvoji kolo!Ne zamudi priložnosti – obišči www.lidl-trek.si in osvoji Trek Roscoe 7 – kolo, ki je ustvarjeno za raziskovanje. Lidl poskrbi za vse – ti le zavij na pravo pot.

 

Naročnik oglasne vsebine je LIDL Slovenija.

lidl trek izziv
ISSN 1581-3711
24ur.com
