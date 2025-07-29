Poletni kolesarski izziv z Lidlom: Osvoji Trek kolo in stopi v ritem profesionalcev!

Lidl Slovenija vas vabi, da se do vključno 3. avgusta 2025 preizkusite v spletni nagradni igri, kjer lahko z nekaj spretnosti in sreče osvojite gorsko kolo TREK Roscoe 7 ali eno izmed 10 Lidl vrednostnih kartic v vrednosti 40 €. Kolesarska pot do nagrade pričnite na povezavi www.lidl-trek.si.
Poletje in kolo – popolna kombinacija
Kolesarjenje je ena najbolj priljubljenih in koristnih oblik gibanja – krepi srce, sprošča um, omogoča pobeg iz rutine in povezuje generacije. Ne glede na to, ali raje zavijete v gozdno stezo, prevozite makadamske poti ali pa se s kolesom odpeljete po opravkih – vsaka vožnja šteje.
Letos pa vam Lidl daje še en razlog več, da stopite na pedala – igrivo, poletno in povsem brezplačno nagradno igro, kjer ste za sodelovanje nagrajeni že z drobnimi presenečenji, za piko na i pa morda še z vrhunskim kolesom!
Kako sodelovati? Enostavno in zabavno:
1. Obiščite www.lidl-trek.si
2. Zaigrajte spletno kolesarsko igro: zbirajte točke, izogibajte se oviram in pridite do cilja
3. Po koncu igre izpolnite obrazec z vašimi podatki
Vsak sodelujoči prejme kupon za 99 % popust na kilogram banan v aplikaciji Lidl Plus –
Saj vsak kolesar ve, da so banane odličen vir energije!
Kakšne nagrade vas čakajo?
- Glavna nagrada: TREK Roscoe 7 – izjemno robustno gorsko kolo, zasnovano za raziskovanje brezpotij, trail vožnjo in vsakodnevne avanture
- 10x vrednostna kartica Lidl po 40 € – za brezskrbno poletje
Kolesarstvo ni le igra – je način življenja. Lidl pa stoji za najboljšimi.
Lidl je glavni sponzor mednarodne profesionalne kolesarske ekipe Lidl-Trek, ki nastopa na največjih svetovnih dirkah, vključno s Tour de France, Giro d'Italia in drugimi. Vrhunski športniki iz te ekipe so vzor discipline, predanosti in moči – vrednote, ki jih Lidl želi približati vsakemu posamezniku, tudi skozi to igrivo poletno nagradno akcijo.
Klikni, igraj, osvoji kolo!Ne zamudi priložnosti – obišči www.lidl-trek.si in osvoji Trek Roscoe 7 – kolo, ki je ustvarjeno za raziskovanje. Lidl poskrbi za vse – ti le zavij na pravo pot.
Naročnik oglasne vsebine je LIDL Slovenija.