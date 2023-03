Poletni leti na grške otoke tudi do 100 odstotkov dražji

Po dveh letih omejitev zaradi pandemije covida-19 se je letalski promet v lanskem in letošnjem letu vrnil v stare tirnice. Z vzponom povpraševanja po letalskem prevozu pa so se dvignile tudi cene letalskih vozovnic.

"Po primerjavi cen za odhode iz treh med Slovenci najbolj priljubljenih letališč – Ljubljana, Zagreb in Benetke – med trenutnimi nivoji cen in nivoji cen v prvi polovici februarja 2020 in 2019 ocenjujemo, da so se cene letalskih kart v povprečju zvišale za 15 odstotkov," je za 24ur.com povedal Miha Pogačar, urednik spletnega portala Po svetu, ki je pred leti kot prvi v Sloveniji bralcem ponudil informacije o ugodnih letih.

Po Pogačarjevih izračunih so se od leta 2020 od bolj oddaljenih destinacij najbolj podražile letalske karte za Japonsko (okoli 35 odstotkov), za približno 30 odstotkov so višje tudi cene letalskega prevoza na Tajsko, v Avstralijo, Namibijo, Singapur in Južno Korejo. Vozovnice za ZDA in Kanado so se v povprečju dvignile za 10 odstotkov, na podobnih nivojih kot pred pandemijo pa ostajajo leti v Mehiko, Indijo in Kostariko.

Minimalno so se podražili leti v Srednjo in Južno Ameriko čez ZDA, a morajo potniki še vedno izpolnjevati pogoj cepljenja proti covidu-19 (za vstop v ZDA), cene za lete mimo ZDA na te destinacije pa so se v povprečju dvignile za okoli 50 odstotkov.

Ceneje na Irsko, dražje v Španijo in Grčijo

Poleg podražitev pa je tudi nekaj pocenitev, predvsem tam, kamor iz bližnjih letališč odslej letijo tudi nizkocenovniki. To so Združeni arabski emirati, Maldivi, Egipt, Islandija, Ciper, Savdska Arabija, Armenija, Jordanija in Oman. Znotraj Evrope so se v povprečju najbolj pocenili leti na Irsko, Norveško in druge severne destinacije, podražili pa so se leti v Španijo in Grčijo, ugotavlja Pogačar.

Ob tem poudarja, da smo bolj kot splošnim podražitvam priča dvigom cen v vrhuncih sezone – tako so se letos tudi do 100 odstotkov podražili poletni leti na priljubljene grške otoke. "Vseeno pa po analizi sprememb cen lahko opazimo, da v povprečju podražitve niso tako velike, kot jih subjektivno dojemamo, saj jih pogosto primerjamo z res ugodnimi cenami, ki so bile za nekatere destinacije na voljo v času pandemije (to velja predvsem za Sredozemlje), kar pa ni reprezentativno za normalne razmere," še dodaja Pogačar.