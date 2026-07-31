Poletni miti pod drobnogledom zdravnice

Poletje prinaša brezskrbne dni na plaži, v gorah in na izletih, hkrati pa tudi več zdravstvenih težav. V času vročinskih valov so najbolj ogroženi starejši, majhni otroci in kronični bolniki, opozarja zdravnica Ema Cindra Kostelec, ki na družbenih omrežjih pod imenom MedZdravje na preprost način pojasnjuje medicinske teme in razbija številne mite.

Dojenček joka brez solz? To je lahko znak dehidracije

V pogovoru je najprej opozorila na nevarnosti visokih temperatur. Čeprav marsikdo vročino jemlje kot neprijetnost, lahko ta hitro postane življenjsko nevarna. "Pri starejših moramo biti zelo pozorni, če opazimo, da se nekdo obnaša čudno, je zmeden ali ima vročino. Še posebej nevarno je, če se človek kljub vročini neha potiti. Takrat je treba čim prej poklicati zdravnika ali urgenco," opozarja.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi najmlajšim. Pri dojenčkih in majhnih otrocih se lahko dehidracija razvije zelo hitro. "Pri otrocih pogosto opazimo, da jokajo brez solz. To pomeni, da jim primanjkuje tekočine in da so že dehidrirani," pojasnjuje zdravnica. Prav dehidracija je po njenih besedah eden največjih poletnih sovražnikov, zato svetuje redno pitje vode, zadrževanje v senci in izogibanje največji vročini.

Alkohol na rano? Pogosta napaka

Poleti so pogosti zvini, odrgnine, praske, piki os in čebel, srečanja z morskimi ježki ali meduzami. Pri večini gre za površinske poškodbe, pri katerih ljudje pogosto posežejo po napačnih rešitvah. Ena najpogostejših zmot je uporaba alkohola za razkuževanje ran. "Človek bi si mislil, da je alkohol dobra izbira, ker ubije bakterije. Res jih, vendar hkrati poškoduje tudi naše celice. Tkivo, ki je ostalo zdravo, lahko zaradi alkohola dodatno poškodujemo in si tako naredimo še večjo rano," pojasnjuje. Veliko boljša rešitev je, da rano najprej speremo s tekočo vodo ali fiziološko raztopino, nato pa uporabimo antiseptik, namenjen oskrbi ran. Tudi vodikov peroksid po njenih besedah ni najboljša izbira, saj lahko prav tako draži tkivo in upočasni celjenje.

Nogometni čudežni sprej ni za domačo uporabo

Marsikdo je že opazoval nogometaše, ki po poškodbi prejmejo nekaj pršil iz znamenitega hladilnega spreja in se nato skoraj čudežno vrnejo na igrišče. Toda zdravnica opozarja, da takšni spreji niso namenjeni oskrbi ran. "Tisti sprej vsebuje hladilno učinkovino. Če bi ga uporabljali preblizu kože ali nepravilno, bi lahko povzročili celo poškodbo oziroma nekakšno hladno opeklino," opozarja. Gre predvsem za kratkotrajno hlajenje in lajšanje bolečine ob udarcih, nikakor pa ne za zdravljenje poškodbe.