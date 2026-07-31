Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poletni miti pod drobnogledom zdravnice

Ljubljana, 31. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
Svet na Kanalu A
Ema Cindro Kostelec ljudem želi približati medicino.

Zakaj se najboljših idej domislimo pod tušem? Kako prepoznati, da je vročina postala nevarna za zdravje? In zakaj alkohola nikoli ne smemo zlivati na rano? Na družbenih omrežjih medicino na preprost in razumljiv način približuje več deset tisoč ljudem. In sicer zdravnica Ema Cindra Kostelec, ki je obiskala tudi naš studio in v Pogledu na svet razbijala pogoste mite, opozorila na nevarnosti vročinskega vala ter razložila, kako pravilno ukrepati ob najpogostejših poletnih poškodbah.

Poletje prinaša brezskrbne dni na plaži, v gorah in na izletih, hkrati pa tudi več zdravstvenih težav. V času vročinskih valov so najbolj ogroženi starejši, majhni otroci in kronični bolniki, opozarja zdravnica Ema Cindra Kostelec, ki na družbenih omrežjih pod imenom MedZdravje na preprost način pojasnjuje medicinske teme in razbija številne mite.

Dojenček joka brez solz? To je lahko znak dehidracije

V pogovoru je najprej opozorila na nevarnosti visokih temperatur. Čeprav marsikdo vročino jemlje kot neprijetnost, lahko ta hitro postane življenjsko nevarna. "Pri starejših moramo biti zelo pozorni, če opazimo, da se nekdo obnaša čudno, je zmeden ali ima vročino. Še posebej nevarno je, če se človek kljub vročini neha potiti. Takrat je treba čim prej poklicati zdravnika ali urgenco," opozarja.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi najmlajšim. Pri dojenčkih in majhnih otrocih se lahko dehidracija razvije zelo hitro. "Pri otrocih pogosto opazimo, da jokajo brez solz. To pomeni, da jim primanjkuje tekočine in da so že dehidrirani," pojasnjuje zdravnica. Prav dehidracija je po njenih besedah eden največjih poletnih sovražnikov, zato svetuje redno pitje vode, zadrževanje v senci in izogibanje največji vročini.

Alkohol na rano? Pogosta napaka

Poleti so pogosti zvini, odrgnine, praske, piki os in čebel, srečanja z morskimi ježki ali meduzami. Pri večini gre za površinske poškodbe, pri katerih ljudje pogosto posežejo po napačnih rešitvah.

Ena najpogostejših zmot je uporaba alkohola za razkuževanje ran. "Človek bi si mislil, da je alkohol dobra izbira, ker ubije bakterije. Res jih, vendar hkrati poškoduje tudi naše celice. Tkivo, ki je ostalo zdravo, lahko zaradi alkohola dodatno poškodujemo in si tako naredimo še večjo rano," pojasnjuje. Veliko boljša rešitev je, da rano najprej speremo s tekočo vodo ali fiziološko raztopino, nato pa uporabimo antiseptik, namenjen oskrbi ran. Tudi vodikov peroksid po njenih besedah ni najboljša izbira, saj lahko prav tako draži tkivo in upočasni celjenje.

Nogometni čudežni sprej ni za domačo uporabo

Marsikdo je že opazoval nogometaše, ki po poškodbi prejmejo nekaj pršil iz znamenitega hladilnega spreja in se nato skoraj čudežno vrnejo na igrišče. Toda zdravnica opozarja, da takšni spreji niso namenjeni oskrbi ran. "Tisti sprej vsebuje hladilno učinkovino. Če bi ga uporabljali preblizu kože ali nepravilno, bi lahko povzročili celo poškodbo oziroma nekakšno hladno opeklino," opozarja. Gre predvsem za kratkotrajno hlajenje in lajšanje bolečine ob udarcih, nikakor pa ne za zdravljenje poškodbe.

O tem, zakaj največ idej dobimo ravno pod tušem, zakaj kortizol za telo ni slab oziroma je, zakaj se jajcem godi krivica in še precej ostalih zanimivosti, pa lahko prisluhnete v pogovoru oddaje Pogled na svet v oddaji Svet na Kanalu A.

MedZdravje zdravniski nasveti Ema Cindra Kostelec zdravje miti

'Ključno vprašanje je, ali bo ljudem in podjetjem ostalo več denarja v žepu'

Z brusilnikom nad zaklenjeno plažo: Bogataši uživajo, ljudje pa med skalami

24ur.com 'Med vročino se preventivno odpovejmo tudi alkoholu'
Vizita.si Kaj storiti, če pride do vročinskega izpuščaja?
Caszazemljo 'Skrbi lahko vse': kdaj in koliko nas ogroža vročina?
24ur.com BLOG: Zakaj nas vročina tako izčrpa?
24ur.com Ali znamo nuditi prvo pomoč v primeru utopitve?
Vizita.si Bi morali zjutraj piti vodo z limono?
Vizita.si Skriti vpliv klimatskih naprav: kaj poleti res povzročajo vašim sinusom, očem in imunskemu sistemu
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
31. 07. 2026 08.35
zelo pozitivna oseba in bi jo poslušal ves dan.
Odgovori
0 0
Tima123
31. 07. 2026 08.30
Pametni nasveti ni kaj. Upam, da se ne pokvari kot moja zdravnica. Se jo spomnim kako je bila prijazna ko je začela. Po desetih letih je tako arogantna, nesramna... Se vidi, da primanjkuje zdravnikov, zato ostali mislijo, da držijo boga za j.... Žalostno!
Odgovori
0 0
Pimplc
31. 07. 2026 08.21
Lustna Punca
Odgovori
+6
7 1
Artechh
31. 07. 2026 08.14
najbolj pomembna? sonckanje povzroca raka lol
Odgovori
+1
2 1
Slash
31. 07. 2026 08.10
Tudi jaz bil bi pod to zdravnico...
Odgovori
+1
5 4
Razumnež
31. 07. 2026 08.08
Tud ene ideje še nisem dobil pod tušem.... zmeraj samo reguliram toploto vode pa peesdakam...
Odgovori
+0
1 1
jedupančpil
31. 07. 2026 08.05
odkrivat toplo vodo :) drgac pa vsa cast, da se ji da izpostavljat pred kamero
Odgovori
+4
5 1
NotMe
31. 07. 2026 08.12
V dobi diplomantov fejsbuk akademije, ki širijo svoj prav na fb,tiktok,yt, pod #raziskuj, #antisistemci, #travceinrožice, je še kako dobro, da imamo taka razkritja tople vode. Se strinjam,vsa čast,da se izpostavlja
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Pri 58 letih bo znova postal oče
Pri 58 letih bo znova postal oče
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
Heidi Klum na družinskem oddihu: z najstarejšo hčerko uživa na Karibih
Ogrnjen v slovensko zastavo je osvojil srca navijačev
Ogrnjen v slovensko zastavo je osvojil srca navijačev
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o gotski poročni obleki slavne neveste
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, karizma levov je v ospredju
Natikači, ki so jih nosile naše babice, so postali pravi hit
Natikači, ki so jih nosile naše babice, so postali pravi hit
Simpatična Carmen z novo fotografijo dvignila veliko prahu
Simpatična Carmen z novo fotografijo dvignila veliko prahu
vizita
Portal
Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Zakaj telo potrebuje stres, da ostane mlado
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Ta znak na koži lahko razkrije, da je vaše telo zaradi vročine že preobremenjeno
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
Odpravite togost telesa v le 10 minutah
cekin
Portal
Po letih trdega dela naj bi to znamenje končno dobilo zasluženo nagrado
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Psihologi opozarjajo: ljudje pogosto spregledajo teh 10 znakov, da nujno potrebujejo dopust
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
moskisvet
Portal
Legenda pri 85 letih na OnlyFans
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
Želite popoln žar? Te napake delajo skoraj vsi, rezultat pa je suho meso
To je najslabši čas za pranje avtomobila
To je najslabši čas za pranje avtomobila
dominvrt
Portal
Če vaše mačke še niste čipirali, je zdaj pravi čas za to
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Serviserji opozarjajo: te napake poleti najbolj uničujejo klimatske naprave
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
okusno
Portal
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Lahkotno poletno kosilo, pripravljeno iz sestavin, ki jih imate doma
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
voyo
Portal
Shrek tretji
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881