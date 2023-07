Poletni tabor stranke SDS: Janša pogleduje proti naslednjim volitvam

V Bovcu se je začel tradicionalni poletni tabor največje opozicijske stranke SDS. Člane in simpatizerje je nagovoril tudi predsednik stranke, namenili so mu stoječe ovacije. Janez Janša s kritikami na račun aktualne vlade, ki jo je označil za skrajno levičarsko, ni skoparil. Obregnil se je tudi ob lanske parlamentarne volitve, češ da poštena politična tekma ni mogoča. Kaj pa stranko čaka v prihodnosti, kdo jo bo zastopal na prihajajočih evropskih volitvah in kdo na naslednjih parlamentarnih?