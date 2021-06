Poletni "Top 10" Bucket List v Kempinski Palace Portorož

Hotel Kempinski Palace Portorož 3. junija ponovno odpira svoja vrata ter predstavlja poletni »bucket list« top 10 stvari, ki jih ne smete zamuditi.

Poletni bucket list v hotelu Kempinski Palace Portorož: 1. Zajtrk do 12. ure opoldne v Kristalni dvorani Jutranje poležavanje v postelji je eden izmed boljših trenutkov počitnic! Posamezniki, ki so zgodnje ptice se lahko najprej odločijo za jutranje kopanje v bazenu, napolnjenem z morsko vodo, tisti, ki uživajo v daljšem spanju si privoščijo dodaten počitek, a hkrati lahko obe strani uživata v zajtrku od 7. ure zjutraj do 12. ure opoldne. Ne glede na to, ali jeste jajca Benedikt na terasi zajtrkovalnice s pogledom na zgodovinski park ali srkate penino pod kristalnim lestencem Kristalne dvorane, je jutranja rutina izpopolnjena za vse sloge in okuse.

icon-expand Kempinski Palace Portorož FOTO: Arhiv ponudnika

2. Suši trenutki v restavraciji Fleur de Sel, ob bazenu ter na plaži Nigiri, maki, sashimi… Ali je kdo omenil sushi? Vse ljubitelje japonske hrane bo razveselila novica: v sezonsko poletno ponudbo v hotelu Kempinski Palace Portorož prihaja suši. S suši chefom hotel širi svojo kulinarično ponudbo in ponuja izbire za vse okuse in sloge kulinarike. In kakšnega boljšega načina si lahko predstavljamo kot kosilo suši na plaži Palace, medtem ko lovimo sončne žarke? 3. Luksuzni plažni baldahini na Palace Beach Pločnik iz belega istrskega kamna, ki vodi po robu plaže, se zlije z modrimi barvami morja in peska... Palace Beach, luksuzna plaža s pogledom na morje, marino Portorož in Hrvaško, je peščena plaža, opremljena z ležalniki, brisačami in senčniki ter, kar je najpomembneje... luksuznimi plažnimi baldahini oz. kabanami za dva! Leta 2020 novo zasnovana plaža ponuja tudi letos izbor luksuznih storitev z novostjo: luksuzne košare na plaži, t.i. “Beach Basket”, napolnjene s šampanjci, peninami ter hrano in pijačo po izbiri gostov, ki jih hotel dostavi na plažo. Za goste, ki bivajo v suitah, so luksuzne kabane na voljo brezplačno, plaža pa je na voljo tudi zunanjim gostom, ki ne bivajo v hotelu.

icon-expand Kempinski Palace Portorož FOTO: Arhiv ponudnika

4. Istrski piknik v zgodovinskem parku Več kot 100 let star zgodovinski park pred hotelom Palace, čigar drevesa v poletni vročini zagotavljajo idealno senco, predstavlja naravno dediščino države. Čudovito zelenje in izbor živahnih vrtnic predstavljajo edinstveno lokacijo za luksuzni istrski piknik. Tako gostje hotela kakor lokalni gostje lahko vsak dan uživajo v pikniku v ambientu zgodovinskega parka - popolnoma varni in udobni izkušnji, obarvani z istrskimi kulinaričnimi dobrotami. Izbirate lahko med različnimi opcijami piknik paketov hrane in pijače ter se odločite za popolnoma novo izkušnjo, ki je ni videti nikjer drugje na destinaciji. 5. Večerja pod zvezdami v restavraciji Sophia, nagrajeni z Michelinovim krožnikom Poletno-obarvan meni restavracije, ki ga navdihuje brezčasna lepota Sophije Loren, predstavlja tradicionalne mediteranske in istrske jedi, predstavljene na sodoben način v kombinaciji z inovativnimi kuharskimi tehnikami. Tisti, ki se odločijo za zasebno, ultra-luksuzno izkušnjo Večerje pod zvezdami, bodo razvajani s strani chefa preko menija, posvečenega Sophiji Loren ali pa se bodo odločili za enega izmed degustacijskih menijev ter vinsko spremljavo.

icon-expand Kempinski Palace Portorož FOTO: Arhiv ponudnika

6. Peneči trenutki v zgodovinskem parku in kavarni Forma Viva Zgodovinski park, naravna senca, italijanska kava in glasba iz vinilnega gramofona, ki predvaja francoske šansone - sliši se kot prizor iz filmskega seta, a to lahko doživite v kavarni Forma Viva, ki se nahaja v parku hotela. V kombinaciji s steklenico šampanjca in narezkom to doživetje pomeni, da je načrtovano nepozabno poletno popoldne. 7. Tretmaji s kozmetiko Olive Garden iz oljčnega olja v Rose Spa centru Rose Spa s ponosom predstavlja novo ponudbo tretmajev, ki vsebuje nov del: lokalni tretmaji, narejeni z organskimi izdelki Olive Garden Cosmetics, narejeni na osnovi oljčnega olja. Gostje lahko rezervirajo tudi tretmaje na spletu na poti do hotela prek novega sistema rezervacij, ki jim zagotavlja varen in udoben postopek rezervacije.

icon-expand Kempinski Palace Portorož FOTO: Arhiv ponudnika

8. Doživite destinacijo z vintage izletoma Tisti, ki ste navdušeni nad lokalnimi izkušnjami in si želite edinstvenih izkušenj na destinaciji, lahko izbirate med dvema izjemnima vintage izletoma: Vintage Boat Tour, ki se začne na pomolu pred hotelom, ko se gost vkrca na luksuzno opremljeno zgodovinsko barko, ki omogoči izjemen pogled na hotel in destinacijo z morja ali Vintage Oliver Tour, ki se začne pred hotelom s starodobnimi avtomobili in odpelje gosta na nasad oljk, kjer gost prejme degustacijo oljčnega olja Lisjak; znamke olja, ki se uporabljaja v hotelu pri kulinairki ter v spa tretmajih. 9. Izposoja koles in ogled Pirana Ob vseh sprostitvenih aktivnostih na plaži, ob bazenu in ob spa tretmajih, imajo gostje tudi možnost aktivnejših izkušenj: v hotelu si najemite kolo BMW ter se odpravite na kolesarsko turo proti zgodovinskemu mestu Piran in se seznanite s skrivnostmi tega slikovitega mesta. Hotelski kolesarski concierge Marjan z veseljem ponuja informacije o najboljših poteh in najboljših točkah za nepozabne slike z razgledom.

icon-expand Kempinski Palace Portorož FOTO: Arhiv ponudnika