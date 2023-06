Poletni trendi: Obutev in modni dodatki v živih barvah!

Žive barve, kot so zelena, rumena, roza in oranžna, zaokrožajo Aldo kolekcijo sandalov in natikačev . To sezono so zelo popularni sandali s trakci za vezanje ter sandali zaprtega zgornjega dela, kar lahko nosite tako podnevi kot ponoči. Trendseterice jih imajo zelo rade, ker se enostavno kombinirajo k različnih oblačilom, dober par poletnih sandalov pa je absolutni del kosa oblačila, v katerega se vsekakor splača investirati. Ravni sandali ali natikači bodo vaš odličen izbor za casual dnevne kombinacije, za ljubiteljice boho estetike pa so tukaj tudi sandali z blok peto in espadrili, ki se odlično podajajo k romantični in valoviti obleki, midi ali maxi modela.

Aldo obutev na peto bo obogatila še tako enostaven izgled. Modeli pisanih in raznolikih tonov, ki so must have te sezone, pa bodo ustrezali prav vsakemu stylingu, s pomočjo katerega bodo delovali nepopisno lepo. Take modele vedno radi izbiramo bodisi za dnevne ali nočne poletne izhode. Vsekakor ena najbolj priljubljenih obutev te sezone so čevlji na visoko peto, z modernimi oblikami platforme, ki so tokrat dostopni v dveh barvah, roza in oranžni. Dizajn, ki izhaja iz 90-ih, se trenutno nahaja na vrhu modnih trendov. In če upoštevamo, da je prav peta že sama po sebi udarnega videza, jih bomo najlepše kombinirali k oblačilom nežnega tona in z minimalnimi detajli. Razočarala pa vas ne bo tudi kolekcija za svečane priložnosti, ki nudi širok izbor glamuroznih obutev, obogatenih s perlicami in trakovi, toda barva v katero smo zagotovo zaljubljeni je prav smaragdno zelena, ki bo vsako vašo modno kombinacijo zavila v neverjetno eleganco.

Od modnih dodatkov bodo v Aldo kolekciji izšle tudi kompaktne torbe enobarvnega tiska in cvetličnih motivov. Modno izstopajoči pa so zagotovo tisti modeli torbic, ki so narejeni iz izvezenega tkanja in imitacije ratana. Še naprej ostaja prisoten trend malih, t. i. clutch torbic, kljub vsemu pa poleti najraje posežemo po večjih torbah za na ramo, ki najbolje spremljajo vsakodnevni lifestyle. Na voljo so tako v dnevnih kot večernih različicah, njihova šarmantnost pa prinaša delček svežine v prav vsako modno kombinacijo. Od vpadljive oranžne do neonsko rumene ter smaragdno zelene in roza barve, poletne torbice so tako raznobarvne in zanimive, da je kar težko izbrati le eno!