Poletni udar na slovenskih avtocestah: zastojev bo še več

Kar se tiče pretočnosti, najhujše šele prihaja. Od konca junija bosta namreč zaradi del v predorih odprta zgolj po en vozni pas v smeri Maribora in en proti Ljubljani. To pomeni, da bo polovica avtoceste 90 dni zaprta. "Ko bo poletje, bo kaos," pravi Supovec. "Poznalo se bo. Včasih vidim, da so že zdaj kamioni tudi do Celja," se strinja Bojan Štemberger iz Dramelj.

Prenova, ki bo potekala dve gradbeni sezoni, že zdaj marsikateremu vozniku, predvsem domačinom, povzroča številne preglavice. "Iz mojih izkušenj, recimo ko se peljem po avtocesti za Celje. Predvčerajšnjim je bila kolona. Ura je bila deset čez štiri, kolona skoraj do Celja. V glavnem, totalna katastrofa," pripoveduje Ivo Supovec . "Trenutno stanje je, da je več kolon, tudi tovornjaki stojijo, gužva je. Sam sem bil od 20 minut do pol ure v koloni. Lahko pa še veliko dlje," potrdi tudi Drameljčan Denis Mulej . Najdaljša kolona, ki je segala do priključka Rogoza, je bila denimo dolga 30 kilometrov.

Na odseku štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ki ga dnevno prevozi okoli 40 tisoč vozil, od začetka aprila poteka celostna prenova. "Govorimo o šestih kilometrih obnove vozišča, prenovi elektrostrojne opreme, dodatnem odstavnem pasu na odseku, kjer ga ni, takoj za predorom," pravi vodja Službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonko Zavasnik .

Ko so na avtocesti odprti trije vozni pasovi in ko na Darsu zaporo po potrebi zamenjujejo. "Pred začetkom smo promet zelo analizirali in nekako so ti poletni meseci, kljub temu da je morda več prometa, pa ni tako izrazitih konic. Zato je v bistvu tudi predlog izdelovalca prometne študije bil, da začnemo z deli v tem terminu," razlaga Zavasnik. Na gradbišču približno 80 delavcev trenutno dela od jutra do večera, ko bo stekla obnova v predoru, pa bodo dela potekala 24 ur. Do zamud pri zaključevanju druge faze naj tako ne bi prihajalo.

Območja gradbišč so lahko precej nevarna, zato policisti pozivajo k previdnosti

"Ti odseki pred samimi delovišči so v bistvu še veliko bolj kritični kot samo delovišče, ker na teh odsekih lahko pride do naletov vozil in v preteklosti smo že obravnavali tudi prometne nesreče s hujšimi posledicami, tudi s smrtnim izidom," opozarja Robert Vehovec iz sektorja prometne policije Generalne policijske uprave. Ta območja zato policisti nadzorujejo tudi z dodatnimi patruljami, redno pa jih je na slovenskih avtocestah povprečno med 12 in 14. "Praviloma načrtujemo delo policijskih patrulj z motornimi kolesi v poletnem času, to pomeni, da so policisti še toliko bolj mobilni, da lahko hitreje pridejo na kraj, kjer je potrebno njihovo posredovanje," dodaja Vehovec.

Na štajerski avtocesti se je od začetka zapore zgodilo šest manjših prometnih nesreč. Najhujšo težavo so delavcem povzročili tovornjaki, ki so po levem pasu zapeljali v zaporo. "Težava pa je ta, da je levi pas ožji, in ravno ta teden smo imeli, lahko rečem, največji zaplet na tem odseku, ko je tovorno vozilo zapeljalo v levi ozek pas in nam je podrlo približno 150 metrov ograje v sami zapori," opisuje Zavasnik.



Pa bi tovorni promet lahko preusmerili drugam?

"Tudi če bi ga hoteli spraviti na železnice, je to nemogoče. Kot primer: na Brezovici je vsak dan 11.000 tovornjakov, in to je nemogoče, tudi če bi ga hoteli prepeljati na kakšen drug prometni režim," odgovarja Zavasnik.

Poleti se bodo dela sicer nadaljevala še na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Bičem, na primorski avtocesti na odseku Črni Kal - Kozina, na hitri cesti čez Rebrnice ter pri novem priključku Log Dragomer.

Voznikom zato policisti še svetujejo: "Da načrtujejo svojo pot, da se mogoče izogibajo teh odsekov, če je to možno, če pa ne, pa ne preostane drugega, kot da je potrebna velika mera potrpežljivosti in predvsem da vozijo zmerno, da skušajo vzdrževati enakomeren prometni tok," svetuje Vehovec. Torej, da ne zavirajo in pospešujejo in na ta način pripomorejo k bolj tekočemu prometu.