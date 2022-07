Poletni vrh koronavirusnih okužb prihodnji teden

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom bo v Sloveniji v prihodnjem tednu doseglo vrh in se začelo umirjati, je napovedal Janez Žibert z ljubljanske zdravstvene fakultete. Infektologinja Bojana Beović je spomnila, da na širjenje virusa vplivajo tudi poletni način življenja in počitnice. V tokratnem valu okužb krožita predvsem podrazličici BA.4 in BA.5, za kateri je značilno, da po simptomih spominjata na prehlad. Pristojni so sicer v sredo v Sloveniji ob 825 PCR-testih in 6138 hitrih antigenskih testih potrdili 1829 okužb z novim koronavirusom, osem več kot v torek. Bolnišnice se sicer soočajo s težavami zaradi številnih bolnikov, ki se zdravijo zaradi drugih težav, ob tem pa morajo biti izolirani zaradi okužbe s koronavirusom.

Število okužb s koronavirusom je v zadnjih nekaj tednih v Sloveniji naraščalo. Pristojni so včeraj potrdili 1829 okužb, kar je osem več kot v torek, kažejo sveži podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po njegovi oceni je v Sloveniji trenutno 20.835 aktivnih primerov okužb, kar je 199 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša , kar je 13 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 984, kar je 10 več kot dan prej. Član posvetovalne skupine za covid-19 pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Janez Žibert z ljubljanske zdravstvene fakultete je na družbenem omrežju napovedal, da se bo poletni epidemični val počasi umiril. Po njegovih besedah se reprodukcijsko število širjenja okužb zmanjšuje, po modelskih napovedih bomo konec julija tako dosegli vrh okužb. "Kaj se bo zgodilo potem, je še nejasno. Ena možnost je, da bomo ostali na platoju in bo naraščanje počasnejše, druga pa, da se bodo krivulje obrnile navzdol," je ocenil. icon-expand Podrazličici novega koronavirusa BA.4 in BA.5 po simptomih spominjata na prehlad. V raziskavi v Zdrženem kraljesvu je o vročini poročala le tretjina obolelih, večina pa o nahodu, zamašenem nosu, kašlju, hripavosti, glavobolu in utrujenosti. FOTO: Shutterstock Po besedah predsednice Zdravniške zbornice Slovenije in infektologinje Bojane Beović bo hitrost dosega vrha odvisna od imunosti prebivalcev, ki ni znana v celoti. Spomnila je, da na širjenje epidemije covida-19 vplivajo tudi poletni način življenja, šolske počitnice in dopusti. Ob poletnem valu okužb se v Sloveniji širita podrazličici omikrona BA.4 in BA.5 Iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so sporočili, da se v Sloveniji obe podrazličici po zadnjih podatkih pojavljata v več kot 95 odstotkih vseh analiziranih vzorcev. Po podatkih iz Združenega kraljestva so simptomi bolezni ob okužbi z omenjenima različicama zelo podobni prehladu, je poudarila infektologinja Beović. O vročini je poročala le tretjina obolelih, večina pa o nahodu, zamašenem nosu, kašlju, hripavosti, glavobolu in utrujenosti. "Izguba voha in okusa, kar je bilo značilno v prejšnjih valovih, je bistveno manj pogosta," je dodala. Navodila posameznikom, ki bolezen prebolevajo blago, so podobna kot v primeru prehlada, če se stanje poslabša, pa je potrebna zdravniška pomoč. PREBERI ŠE Simptomi koronavirusa vse bolj podobni prehladu Ob tem je pojasnila, da je stanje v bolnišnicah zaskrbljujoče, saj je s koronavirusom okuženih veliko bolnikov, ki se sicer zdravijo zaradi drugih zdravstvenih težav. "To predstavlja precejšnje breme, ker je treba te bolnike ločiti od ostalih, ki so v bolnišnici," je opomnila. PREBERI ŠE Bohinj: dve od treh zdravnic okuženi, na pomoč priskočili Blejci Pri nekaterih bolnikih covid-19 poslabša osnovne kronične težave, manjši delež pa jih še vedno zboleva tudi za covidnimi pljučnicami, ki so bile sicer bolj pogoste pri prejšnjih različicah virusa. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo v sredo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 75 bolnikov, kar je sedem manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih pa se je zaradi te bolezni zdravilo devet obolelih, enako število kot dan prej. Umrli je pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Skupno je bilo v sredo hospitaliziranih 319 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je šest več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v torek s potrjeno okužbo skupno 16 bolnikov, kar so trije manj kot dan prej.