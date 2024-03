Polh: Zamrznitev stavke ne obstaja, ne mislimo stopiti koraka nazaj

Denis Kordež , državni sekretar na ministrstvu za zdravje, se s Polhom ni strinjal, saj da so že večkrat ponovili, da v letu 2024 za posamezni sindikat ne more biti finančnih učinkov. "S Fidesom smo je jasno pogovorili o tem, na kakšen način lahko pridemo do dogovora," je povedal in dodal, da če stavke ne morejo zamrzniti, naj jo za ta čas prekinejo. Dogovori bi po njegovih besedah lahko v veljavo stopili tudi s 1. januarjem 2025, a bi se morali zgoditi v okviru zdravstvenega stebra, skupaj z ostalimi v zdravstvenem timu. "Ker morajo biti vsi zaposleni v zdravstvu obravnavani enako," je dodal.

Poudaril je, da v dveh mesecih pogajanj niso dobili nobene oprijemljive ponudbe. "Zamrznitev stavke ne obstaja. Lahko se jo prekine z nekim novim sporazumom, ki daje zaveze. Vlada ne želi nobenih finančnih posledic za leto 2024, v redu. Ko jih vprašamo, kaj pa nudijo, pa se stvar konča," pravi in dodaja, da so ujetniki tako vlade, kot ostalih sindikatov, "s katerimi so se zmenili, da bodo zadeve preložili na naslednje leto in leta po tem".

"Skrajni čas je, da se stavka zamrzne. Stavka danes ne koristi prav nič pri pogajanjih, škodi pa pacientom. In zanjo ni prav nobenega razloga več," je v ponedeljkovi posebni oddaji 24ur Forum dejal premier Robert Golob . Da je poziv brezpredmeten, pa odgovarja predsednik zdravniškega sindikata Fides Damjan Polh . "Vlada je imela dovolj časa za pogajanja, da nam pove, da bo uresničila podpisane sporazume in da nam ponudi kaj novega," je pojasnil.

Gre za predstavo za javnost?

Je Fides pri zahtevi za takojšnje izplačilo višjih plač stopil nazaj? "Mi nismo in tudi ne mislimo stopiti koraka nazaj. To poslušamo že dva meseca. Dobesedno blefirajo. To je dobesedno predstava za javnost in medije. Na koncu pacienti trpijo to vladno aroganco. Javni sistem se sesuva in oni to dovolijo pred očmi vseh nas. Mi se trudimo dokazati, da nas je premalo, da delamo prekomerno nadurna dela, da enostavno izgorevamo na delovnih mestih, zato da bi ta država imela primerno zdravstveno oskrbo," je povedal Polh.

Kordež je povedal, da število zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu v zadnjih letih narašča, čeprav morda prepočasi. Nato pa je povedal, da je glavni razlog trenutne stavke zdravnikov vezan samo na plače za delež zdravnikov. "Mi smo v tej situaciji izključno zaradi parcialnih dogovorov, ki so se sklepali v preteklosti. Stališče je, in stališče je neomajno, da rešitve, kakršnekoli že bodo, morajo biti celovite za vse zaposlene," je izpostavil in Polha izzval, naj pove, zakaj smatra, da bi zdravniki morali biti obravnavani drugače kot ostali v zdravstvenem timu.