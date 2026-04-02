Poli predstavlja užitno dišavo Poli Eau de Camouflage

Kdo ne pozna vonja Poli sendvičev iz šolskih izletov, družinskih zajtrkov in drugih vsakodnevnih priložnosti? Legendarni vonj Poli jedce popolnoma obnori – tudi do te mere, da si zaželijo ugrizniti celo v Poli sendvič nekoga drugega! Zato je Poli na 1. april predstavil Poli Eau de Camouflage – prvo užitno dišavo z nežnimi notami citrusov in brina, ki zakamuflira legendarni Poli vonj in omogoči, da Poli sendvič ostane samo tvoj. Uporaba je preprosta: dišavo razpršiš v bližini svojega Poli prigrizka in že odženeš lačne tatove.