Poli predstavlja užitno dišavo Poli Eau de Camouflage

Le kdo ne prepozna ikoničnega Poli vonja?
Kdo ne pozna vonja Poli sendvičev iz šolskih izletov, družinskih zajtrkov in drugih vsakodnevnih priložnosti? Legendarni vonj Poli jedce popolnoma obnori – tudi do te mere, da si zaželijo ugrizniti celo v Poli sendvič nekoga drugega! Zato je Poli na 1. april predstavil Poli Eau de Camouflage – prvo užitno dišavo z nežnimi notami citrusov in brina, ki zakamuflira legendarni Poli vonj in omogoči, da Poli sendvič ostane samo tvoj. Uporaba je preprosta: dišavo razpršiš v bližini svojega Poli prigrizka in že odženeš lačne tatove.
Ko prvoaprilska šala postane resnična
Večina Poli oboževalcev je zaradi datuma lansiranja dišave sklepala, da je lansiranje Poli Eau de Camouflage le prvoaprilska šala – a že naslednji dan je sledil preobrat. Poli Eau de Camouflage ni bil le ideja, temveč dejanski limited edition izdelek, ki ga lahko oboževalci tudi dobijo.
Svoje Poli sendviče so zaščitili tudi vplivneži
Poli Eau de Camouflage so preizkusili tudi vplivneži, ki so dišavo uporabili v vsakodnevnih situacijah ter preverili, ali lahko res zaščiti Poli sendvič pred nezaželenimi ugrizi. Rezultat? Poli snack zaščiten 100 %.
