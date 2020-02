Poli vročica v Miamiju: Dragić vs Dončić

Ste tudi vi navdušeni nad vrhunsko izbiro Poli ambasadorja?! Luka je priljubljen in prepoznaven košarkarski virtuoz, ki se je bliskovito hitro uvrstil med najboljše zvezde NBA košarke. Z njegovim odhodom v Miami, mu je Poli sledila in prodorla na ameriški trg. Poli je zlati TOP v Evropi, a je v eri z Donćičem pričela svetovno zvezdništvo. Prodor na ameriški trg je podkrepil internacionalizacijo poslovanja in razvoja novih izdelkov v Poli asortimanu.

Navijaško ekipo Poli sestavljajo 4 nagrajenci iz Slovenije: Samir Lavbič, Almir Hasanbegović, Tanja Kuhar, Robert Marič; par iz Hrvaške: Petar in Fedra Delonga; nagrajenca iz Bosne Ivan Andrić in Goran Lučić ter brata iz Srbije: Ivan In Vladimir Janković.

10 srečnežev Poli tako potuje na vroč dvoboj MIAMI DALLAS (Dragić vs Dončić). Kako jim je to uspelo? Sodelovali so v 9 tedenskem mednarodnem nagradnem tekmovanju v virtualni košarki VR PETKE in zmagali. Bi lahko osvojili boljšo nagrado? Ta hip zagotovo ne.

Ugotovila sem, da sva si z Luko podobna. Oba si rada privoščiva sendvič s Poli hammy. Ob igri, ki sem jo zasledila na spletu »Sendvič za Luko« se, začutila dvojni užitek; da bom ustvarjala sendvič za Luko in ker rada kuham, pečem in pripravljam jedi. Srečna in zadovoljna sem, da je bil izbran moj Poli hamm sendvič. Hvala organizatorju. Veselim se potovanja v Miami, ogleda košarkarske tekme in srečanja z Luko, ki ga kljub rosnim letom, cenim kot velikega košarkarja. Upam, da bo v Miamiju uspela kakšna fotka z Luko in Poli hammy sendvičem, saj imava nekaj skupnega: »Sva mad abut Poli.«

»Poli hammy navdušuje našo družino že od prvega dne, ko smo zvedeli zanjo, jo zagledali v trgovini in poskusili. Je okusna, mehka in slastna. Velikokrat je na naših krožnikih. Pri zajtrku, večerji ali pa jo postrežemo ob obisku prijateljev in sorodnikov.

1. dan, četrtek 27.2.2020 LJUBLJANA – ISTANBUL - MIAMI

Zbirališče potnikov ob 8.00 na letališču Brnik v Ljubljani in polet v Istanbul ob 9.40. Nadaljevanje poleta v Miami. Po pristanku na letališču (v večernih urah po lokalnem času) in po opravljenih mejnih formalnostih odhod do hotela in nočitev.

2. dan, petek 28.2.2020, MIAMI

Dopoldne krožni ogled Miamija (Ocean drive, Coconut Groove, Seaquarium, Little Havanna…).

Popoldne odhod do dvorane American Airlines in ogled tekme Miami Heat : Dallas Mavricks,kjer si bosta nasproti stalaGoran Dragić in Luka Dončić. Nekaj časa za druženje navijačev. Povratek v hotel in nočitev.

3. dan, sobota 29.2.2020, MIAMI - EVERGLADES NP - MIAMI

Po zajtrku fakultativni izlet do narodnega parka Everglades, največjega ohranjenega tropskega parka v ZDA, v katerem si je moč ogledati bujno tropsko rastlinje ter številne živali, kot npr. krokodile, kače, morske želve, morske krave.... Vožnja z znamenitimi čolni na zračni propeler, nato pa povratek proti Miamiju. Popoldan odhod do dvorane American Airlines in ogledtekme Miami Heat : Brooklyn Nets. Povratek v hotel in nočitev.

4. dan, nedelja 1.3.2020, MIAMI – KEY WEST - MIAMI

Zjutraj odhod preko številnih mostov in otokov do znamenitega Key West-a. Med potjo postanek za uživanje ob karibskem morju. Ogled lokalnih znamenitosti ( carinarnica, Trumannova mala Bela hiša, najjužnejša točka ZDA...). Popoldan povratek v Miami in nočitev.

5. dan, ponedeljek 2.3.2020, MIAMI – ISTANBUL

Dopoldan prosto za kopanje in zadnje nakupe, nato pa pozno popoldan odhod proti letališču. Prijava na let in polet letala proti Istanbulu.

6. dan, torek 3.3.2020, ISTANBUL – ZAGREB – LJUBLJANA

Predviden pristanek v Istanbul v popoldanskih urah. Sledi let za Zagreb in transfer do Ljubljane. Predviden prihod v Ljubljano (parkirišče dolgi most) v večernih urah.

