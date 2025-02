Policija aretirala nove osumljence za umor Satka Zovka

Nacionalni preiskovalni urad izvaja preiskovalna dejanja in je pridržal več oseb v povezavi z umorom, ki je bil izvršen konec novembra 2024 v Ljubljani, so nam sporočili iz Generalne policijske uprave.

Po poročanju časnika Večer NPU osumljene sumi sodelovanja pri umoru Satka Zovka in trgovine z drogo. Osumljenci naj bi ga opazovali v igralnici hotela Mons in ob tem obveščali svoje nadrejene o tem, kaj njihova 'tarča' tam počne in kdaj je zapustila igralnico. Ko se je odpeljal iz igralnice, so na cesti v bližini pričakali morilci, vanj izstrelili več kot 30 nabojev in nato zbežali, poroča časnik. Zovko je umrl na kraju.

Kot smo že poročali, naj bi bil glavni organizator umora 37-letni Dino Muzaferović - Cezar. Bosanskega državljana so aretirali v Črnučah šest dni po umoru, ki se je zgodil 29. novembra. Poleg Muzaferovića na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi umora in trgovine z drogo poteka tudi sodna preiskava proti Rolandu Cretuju in Jaki Bergantu. Muzaferovićev motiv naj bi bil maščevanje Zovku, ki je želel pričati proti Muzaferoviću v sodnem procesu, ki se odvija v Sarajevu.

4. februarja so na zaprosilo slovenske Policije opravili več hišnih preiskav v Sarajevu in pridržali pet osumljencev, ki so jih kasneje izpustili.

Na Policijo smo poslali vprašanja glede hišnih preiskav in aretacij v povezavi z omenjenim umorom. Odgovore še čakamo.